65세 이한위, ♥19세 연하와 결혼하더니.."큰애 대학가면 70세, 간병받게 될까 걱정"

기사입력 2026-01-21 14:33


65세 이한위, ♥19세 연하와 결혼하더니.."큰애 대학가면 70세, 간…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 이한위가 늦깎이 아버지로서 현실적인 고민을 털어놨다.

21일 TV CHOSUN '알콩달콩' 측은 "치매를 철저히 예방 중인 이한위의 뇌 건강 관리 비결은?!"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 게스트로 출연한 이한위가 가족력과 건강에 대한 솔직한 생각을 전하는 모습이 담겼다.

이날 이한위는 "저희 어머니께서 치매를 앓으셨다. 치매 가족력이 있다"며 "내가 보호해야 할 가족들이 오히려 날 간병해야 할 상황이 올까 봐 걱정된다"고 속내를 밝혔다.


65세 이한위, ♥19세 연하와 결혼하더니.."큰애 대학가면 70세, 간…
특히 아직 어린 자녀들을 둔 그는 늦은 나이에 아버지가 된 현실적인 부담도 전했다. 이한위는 "제 아들이 대학 가면 제가 70세가 된다"며 "내가 치매라도 걸리면 아이들하고 놀아줄 수도 없다는 게 슬프다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 그는 "그래서 지금 조심하고 치매에 대해 알기 위해 노력 중"이라며 뇌 건강 관리에 신경 쓰고 있는 근황을 전했다.

이한위의 건강관리 비결은 오는 22일 목요일 저녁 7시 TV CHOSUN '알콩달콩'에서 공개된다.

한편 1961년생인 이한위는 올해 나이 65세다. 그는 49세의 나이에 19세 연하 아내와 결혼해 슬하에 2008년생 큰딸, 2010년생 둘째 딸, 2011년생 막내아들을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 아내·친동생 이어 육촌동생도 배우였다...이민정 "저희 가족이에요"

2.

[전문] '상간녀 의혹' 출연 '합숙맞선' 측 "긴급 재편집, 해당 출연자 분량 전면 삭제…당혹스럽고 참담한 마음"

3.

염경환, 아내와 별거 중…홈쇼핑 수입도 고백 "10년간 최저가로 동결" ('라스')

4.

[공식]'합숙맞선' 측, 상간녀 출연 의혹에 "위약벌 명시했는데 당혹스럽다"(전문)

5.

박준규, 자식농사 대박났다...아들·며느리까지 배우 '집안이 연예계'

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 아내·친동생 이어 육촌동생도 배우였다...이민정 "저희 가족이에요"

2.

[전문] '상간녀 의혹' 출연 '합숙맞선' 측 "긴급 재편집, 해당 출연자 분량 전면 삭제…당혹스럽고 참담한 마음"

3.

염경환, 아내와 별거 중…홈쇼핑 수입도 고백 "10년간 최저가로 동결" ('라스')

4.

[공식]'합숙맞선' 측, 상간녀 출연 의혹에 "위약벌 명시했는데 당혹스럽다"(전문)

5.

박준규, 자식농사 대박났다...아들·며느리까지 배우 '집안이 연예계'

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 호날두 동상이 불탔다! '신의 경고'→광란의 춤…포르투갈 경찰, 용의자 추적

2.

역사를 바꾼 안타왕 트레이드 가치가 고작 3R 지명권? 손아섭의 추운 겨울, 일찍이 암시됐었다

3.

[공식발표]'극적으로 도장찍었다!' 조상우, 2년 15억에 KIA 남는다

4.

"애들아 이쪽이야" 대표팀 '왕 선배' 말 안 듣는 독수리군단 MZ후배들[야구대표팀 귀국현장]

5.

사비 들여서 몇년째 후배들 해외 데려가는데, 왜 쉬쉬하나? "이름은…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.