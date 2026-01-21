파격 결단! PSG 결국 이강인 860억에 매각 '가격표 나왔다'→AT 마드리드 이적 임박…'마지막 걸림돌' 엔리케 감독

[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드행이 임박했다는 주장이 나온다. 이강인을 떠나 보내지 않겠다는 파리생제르망(PSG)의 의지가 누그러졌을 가능성이 있다.
스페인 마르카는 21일(한국시각) '이강인에게 가격표가 붙었다'라며 '이번 이적시장에서 공격진 강화를 위한 아틀레티코 마드리드의 핵심 목표인 이강인의 이적료는 4000만~5000만 유로(약 688억~860억원)로, PSG가 책정한 금액'이라고 보도했다.
로이터 연합뉴스
이는 이강인에 대한 아틀레티코 마드리드의 관심이 명확해진 뒤 매겨진 액수다. 실제로 마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터는 지난주부터 프랑스 파리를 방문해 이강인 영입을 위한 협상을 시작했다.
사진=PSG
상황이 이렇다 보니 가격은 결코 낮지 않지만, 아틀레티코 마드리드는 그를 영입하기 위해 다양한 방안을 모색 중이다. 이강인은 공격진 어디에서나 뛸 수 있고, 미드필드에서 볼 배급도 가능한 선수다. 동시에 한국을 등에 업고 있어 상업적 가치 또한 매우 높은 선수로 평가된다.
매체는 '아틀레티코 마드리드가 수년 전부터 성장을 위해 공을 들여온 한국 시장에서 이강인의 영향력은 상당하다'라며 'PSG 소속인 이강인을 영입할 경우 스타 선수들의 움직임에 열광하는 한국에서 아틀레티코 마드리드의 입지는 더욱 강화될 것'이라고 전했다.
사진=포스트 유나이티드
문제는 루이스 엔리케 PSG 감독이 이강인을 순순히 내보내 줄지다. 이강인 영입은 단순히 돈의 문제가 아니다. 엔리케 감독은 겨울 이적시장에서 선수를 잃고 싶어 하지 않는다. 비록 이강인이 확실한 주전은 아니지만, 꾸준히 출전 기회를 받고 있다. 완벽에 가까운 백업 자원으로 여겨진다. 이번 시즌에도 주전 선수들의 부상 이탈을 완벽하게 메운 이강인이었다. 엔리케 감독은 지금 당장에는 이강인을 내보내고 싶지 않을 수 있다. 그렇다면 아틀레티코 마드리드는 여름 이적시장을 노려야 한다. 이강인도 아틀레티코 마드리드 이적에 흥미를 보이고 있다는 이야기가 나오면서 이적 가능성은 커지고 있다.
매체는 '구단과 선수 간의 상호 관심은 분명하며, 아틀레티코 마드리드가 그를 위해 강하게 베팅한다면 거래는 성사될 수 있다'라며 '다만 임대 이적은 PSG가 선호하는 선택지는 아니다'라고 주장했다.