AxMxP "데뷔 후 첫 컴백, 얼마 안 된 것 같은데…빨리 나올 수 있어 감사"
|AxMxP. 멤버 주환, 하유준, 크루, 김신(왼쪽부터). 사진 제공=FNC엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 첫 컴백에 떨리는 마음을 나타냈다.
AxMxP는 21일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이(Amplify My Way)' 쇼케이스를 열고 "처음인 게 많았고, 빨리 컴백할 수 있어서 감사하다"라고 했다.
지난해 9월 데뷔한 AxMxP는 4개월 만에 가요계에 돌아왔다. 데뷔 후 첫 컴백인 셈이다. 주환은 "처음인 게 많아서 감사하다. 빨리 컴백할 수 있어서도 감사하다"고 했고, 하유준은 "첫 컴백이지 않느냐. 팬분들이 너무 보고 싶었다. 새로운 활동 기대되고 설렌다"며 컴백 소감을 밝혔다.
크루는 "저희가 성장한 모습을 팬분들께 보여주고 싶었다. 저희가 생각보다 빠르게 새 곡으로 여러분 뵐 수 있어서 설렌다"고 했고, 김신은 "데뷔 활동 끝난지 얼마 안 된 것 같은데 바로 나올 수 있어서 기쁘다"라며 설레는 마음을 드러냈다.
데뷔 전과 후 달라진 것을 짚기도 했다. 크루는 "데뷔 전에 선배님들께 많은 조언을 받았는데, 그 중 하나가 '활동 시작하면 아무리 힘들거나 피곤해도 즐겁게 느껴질 것'이라는 것이었다. 활동을 해보니까 정말 지치지 않고 모든 순간이 즐겁더라"고 했고, 김신은 "데뷔 활동 때 팬분들과 가까워져서 좋았다"라고 말했다.
미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'는 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다. 주환은 "꿈을 정해두고 달려가기 보다, 각자 속도에 맞춰 달려가는 자신감을 담았다"라며 신보를 소개했다.
AxMxP는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'를 공개한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
