AxMxP "더블 타이틀곡 이유? 양념 반·후라이드 반 느낌…우린 욕심쟁이"

최종수정 2026-01-21 14:58

AxMxP. 멤버 주환, 하유준, 크루, 김신(왼쪽부터). 사진 제공=FNC엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 더블 타이틀곡을 준비한 이유를 설명했다.

AxMxP는 21일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이(Amplify My Way)' 쇼케이스를 열고 "더블 타이틀곡으로 양념 반, 후라이드 반 느낌을 보여주고 싶었다"라고 했다.

지난해 9월 데뷔한 AxMxP는 4개월 만에 가요계에 돌아왔다. 데뷔 후 첫 컴백인 셈이다. 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'는 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다. 주환은 "꿈을 정해두고 달려가기 보다, 각자 속도에 맞춰 달려가는 자신감을 담았다"라며 신보를 소개했다.

'나답게' 앞으로 나아가는 자신감을 담은 앨범명답게, 멤버 하유준은 전곡 작사에 참여했고 김신은 첫 자작곡을 실으며 진정성을 더했다. 김신은 "곡을 이전부터 쓰다가, 회사에 다섯 곡 정도 보내드렸다. 그 중에 제일 안 될 것 같은 곡이 타이틀곡으로 됐다"며 웃었다.

하유준은 "저희 색을 계속 찾으려고 하고 있다. 그런 것에 있어서 좀 더 저희 색을 담을 수 있을까 고민했고, 그 고민의 흔적들이 드러났으면 한다. 제가 욕심쟁이라 계속해서 보여주고 싶고, 증명하고 싶다"라고 곡 작업 과정을 전했다.

데뷔 앨범으로 세 곡의 타이틀곡을 보인 AxMxP는 이번 미니 1집으로는 더블 타이틀곡을 내놓는다. 하유준은 "양념 반, 후라이드 반 같은 느낌으로 보여주고 싶었다"라며 자신했다.

AxMxP는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'를 공개한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

