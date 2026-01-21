AxMxP "FNC 밴드 선배들 보면서 배워…우리 차별점? 힙합 밴드"

AxMxP. 멤버 주환, 하유준, 크루, 김신(왼쪽부터). 사진 제공=FNC엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 한솥밥 밴드 선배들에 대한 존경심을 표현했다.

AxMxP는 21일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이(Amplify My Way)' 쇼케이스를 열고 "FNC 밴드 선배들 보면서 많이 배운다"라며 "우린 힙합 밴드라는 게 차별점"이라고 했다.

지난해 9월 데뷔한 AxMxP는 4개월 만에 가요계에 돌아왔다. 데뷔 후 첫 컴백인 셈이다. 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'는 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다.

데뷔 앨범으로 세 곡의 타이틀곡을 보인 AxMxP는 이번 미니 1집으로는 더블 타이틀곡을 내놓는다. 첫 번째 타이틀곡 '패스(PASS')는 "어디든 통과할 수 있다"라는 의미의 PASS를 모티브로 어떤 장애물도 우리를 막을 수 없다는 자신감을 드러낸 곡이다. 직선적인 가사와 폭발적인 에너지의 사운드는 끊임없이 벽을 넘어 한계를 뛰어넘으려는 AxMxP만의 강인한 존재감을 드러낼 전망이다.

두 번째 타이틀곡 '그리고 며칠 후 (Thereafter)'는 후렴에서 폭발하듯 터져 나오는 밴드 사운드가 인상적인 모던 록 장르의 곡으로, 가사에는 잊히지 않는 순간을 며칠째 되풀이해 떠올리며 다시 마주할 그 순간만을 기다리는 마음을 담았다.

빠르게 돌아온 만큼, 스스로의 '통과 기준(패스 기준)'에 대해서도 궁금증이 생긴다. 김신은 "잠이 많은 편인데, 연습이 필요하다고 생각해서 잠을 줄이는 것을 통과 기준으로 잡았다. 체력이 늘었다"며 웃었다. 이에 주환도 "저도 잠을 줄였다. 일단 생각만 한 게 아니라, 생각을 행동으로 옮기려 했다"고 덧붙였다.

하유준은 "빠듯하게 준비하면서 체력적으로 힘든 순간도 있었을 것 같다. 빠르게 나오고 싶은 욕심이 커서, 열정과 패기가 체력 없는 것을 인지하지도 못 할 정도였다. 계속 합주실에서 연주하고 연습했었다. 그래서 값진 앨범이다"고 뿌듯한 마음을 표했다.

FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉 등 정상급 밴드들을 탄생시킨 명실상부한 '밴드 명가' FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 론칭하는 신인 밴드인 만큼, 이번 신보에 대한 부담도 클 것으로 보인다.


하유준은 "너무 존경스러운 선배님들이다. 저희가 따라갈 길을 만들어 주셔서 감사하다. 그 안에서 저희 만의 색을 찾으려고 하고, 따라가려고 한다"고 했고, 크루는 "많은 선배님 보면서 배울 점이 많다고 생각한다. 선배님들 공연 보면서, 무대 매너나 연주나 퍼포먼스적인 부분을 많이 배웠다. 그걸 저희 스타일로 소화해서 더 좋은 무대를 보여줄 수 있다고 생각한다"라며 고개를 끄덕였다.

반면 최근의 '밴드 붐업'으로 기대도 클 것으로 보인다. 주환은 "밴드 사운드가 대중께 많이 알려진 것 같아서 설레고 기대가 된다"고 했고, 김신은 "좋은 영향을 많이 받고 있다. 같은 업계에 위대한 선배님들께 존경하는 마음을 가지고 있다"고 말했다.

AxMxP 만의 밴드 색깔도 전했다. 하유준은 "힙합 밴드라 거기서 오는 차별화가 크다고 생각한다. 서정적으로도 풀 수 있고, 알앤비 같은 느낌으로도 풀 수 있기 때문이다. 저는 원래 랩을 했는데, 밴드 멋과 문화를 알았다. 기존 하던 힙합과 밴드를 섞으면 새로울 것 같더라. 거기서 오는 차별화가 있을 것 같다"고 짚었다.

AxMxP는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'를 공개한다.



