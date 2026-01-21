[SC현장]"신곡 '패스'로 이제 1위 후보는 패스"…AxMxP, 음악방송 트로피 향한 각오(종합)

AxMxP. 멤버 주환, 하유준, 크루, 김신(왼쪽부터). 사진 제공=FNC엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 신곡 '패스(PASS)'로 음악방송 1위 후보는 통과하고, 마침내 트로피를 들어올리겠다는 각오를 다졌다.

AxMxP는 21일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서
미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이(Amplify My Way)' 쇼케이스를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.

지난해 9월 데뷔한 AxMxP는 4개월 만에 가요계에 돌아왔다. 데뷔 후 첫 컴백인 셈이다. 주환은 "처음인 게 많아서 감사하다. 빨리 컴백할 수 있어서도 감사하다"고 했고, 하유준은 "첫 컴백이지 않느냐. 팬분들이 너무 보고 싶었다. 새로운 활동 기대되고 설렌다"며 컴백 소감을 밝혔다.

크루는 "저희가 성장한 모습을 팬분들께 보여주고 싶었다. 저희가 생각보다 빠르게 새 곡으로 여러분 뵐 수 있어서 설렌다"고 했고, 김신은 "데뷔 활동 끝난지 얼마 안 된 것 같은데 바로 나올 수 있어서 기쁘다"라며 설레는 마음을 드러냈다.

데뷔 전과 후 달라진 것을 짚기도 했다. 크루는 "데뷔 전에 선배님들께 많은 조언을 받았는데, 그 중 하나가 '활동 시작하면 아무리 힘들거나 피곤해도 즐겁게 느껴질 것'이라는 것이었다. 활동을 해보니까 정말 지치지 않고 모든 순간이 즐겁더라"고 했고, 김신은 "데뷔 활동 때 팬분들과 가까워져서 좋았다"라고 말했다.


미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'는 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다. 주환은 "꿈을 정해두고 달려가기 보다, 각자 속도에 맞춰 달려가는 자신감을 담았다"라며 신보를 소개했다.

'나답게' 앞으로 나아가는 자신감을 담은 앨범명답게, 멤버 하유준은 전곡 작사에 참여했고 김신은 첫 자작곡을 실으며 진정성을 더했다. 김신은 "곡을 이전부터 쓰다가, 회사에 다섯 곡 정도 보내드렸다. 그 중에 제일 안 될 것 같은 곡이 타이틀곡으로 됐다"며 웃었다.

하유준은 "저희 색을 계속 찾으려고 하고 있다. 그런 것에 있어서 좀 더 저희 색을 담을 수 있을까 고민했고, 그 고민의 흔적들이 드러났으면 한다. 제가 욕심쟁이라 계속해서 보여주고 싶고, 증명하고 싶다"라고 곡 작업 과정을 전했다.


데뷔 앨범으로 세 곡의 타이틀곡을 보인 AxMxP는 이번 미니 1집으로는 더블 타이틀곡을 내놓는다. 하유준은 "양념 반, 후라이드 반 같은 느낌으로 보여주고 싶었다"라며 자신했다.

첫 번째 타이틀곡 '패스(PASS')는 "어디든 통과할 수 있다"라는 의미의 PASS를 모티브로 어떤 장애물도 우리를 막을 수 없다는 자신감을 드러낸 곡이다. 직선적인 가사와 폭발적인 에너지의 사운드는 끊임없이 벽을 넘어 한계를 뛰어넘으려는 AxMxP만의 강인한 존재감을 드러낼 전망이다.

김신은 "좀 더 강렬하고 새로운 느낌 느낄 수 있을 것 같다. 힙한 느낌 가득해서 넘쳐 흐른다"고 '패스'를 설명했다. 크루는 "'패스'를 처음 들었을 때, 재밌었다. 유준이 형과 같이 소리 지르면서, 하이파이브하고 그랬다"라고 했고, 하유준은 "제가 너무 소리 질러서, 조용히 하라는 얘기를 듣기도 했다"라며 처음 '패스'를 들었던 당시를 떠올렸다.

주환은 "너무 강렬한 곡이라 헤드뱅잉을 연습하기도 했다고 했고, 김신은 "'패스'를 들었을 때는 새로운 사운드라 긍정적인 충격을 받았다"고 거들었다.

두 번째 타이틀곡 '그리고 며칠 후 (Thereafter)'는 후렴에서 폭발하듯 터져 나오는 밴드 사운드가 인상적인 모던 록 장르의 곡으로, 가사에는 잊히지 않는 순간을 며칠째 되풀이해 떠올리며 다시 마주할 그 순간만을 기다리는 마음을 담았다.

주환은 "'패스'와 또 다른 매력이 있다. '패스'가 저희 색깔이라면, '그리고 며칠 후'는 저희의 좀 더 쉬운 색깔이다. 순한 맛이다"라고 귀띔했다.


FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉 등 정상급 밴드들을 탄생시킨 명실상부한 '밴드 명가' FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 론칭하는 신인 밴드인 만큼, 이번 신보에 대한 부담도 클 것으로 보인다.

하유준은 "너무 존경스러운 선배님들이다. 저희가 따라갈 길을 만들어 주셔서 감사하다. 그 안에서 저희 만의 색을 찾으려고 하고, 따라가려고 한다"고 했고, 크루는 "많은 선배님 보면서 배울 점이 많다고 생각한다. 선배님들 공연 보면서, 무대 매너나 연주나 퍼포먼스적인 부분을 많이 배웠다. 그걸 저희 스타일로 소화해서 더 좋은 무대를 보여줄 수 있다고 생각한다"라며 고개를 끄덕였다.

반면 최근의 '밴드 붐업'으로 기대도 클 것으로 보인다. 주환은 "밴드 사운드가 대중께 많이 알려진 것 같아서 설레고 기대가 된다"고 했고, 김신은 "좋은 영향을 많이 받고 있다. 같은 업계에 위대한 선배님들께 존경하는 마음을 가지고 있다"고 말했다.

AxMxP 만의 밴드 색깔도 전했다. 하유준은 "힙합 밴드라 거기서 오는 차별화가 크다고 생각한다. 서정적으로도 풀 수 있고, 알앤비 같은 느낌으로도 풀 수 있기 때문이다. 저는 원래 랩을 했는데, 밴드 멋과 문화를 알았다. 기존 하던 힙합과 밴드를 섞으면 새로울 것 같더라. 거기서 오는 차별화가 있을 것 같다"고 짚었다.


빠르게 돌아온 만큼, 이번 컴백을 준비하면서 정한 스스로의 '통과 기준(패스 기준)'에 대해서도 궁금증이 생긴다. 김신은 "잠이 많은 편인데, 연습이 필요하다고 생각해서 잠을 줄이는 것을 통과 기준으로 잡았다. 체력이 늘었다"며 웃었다. 이에 주환도 "저도 잠을 줄였다. 일단 생각만 한 게 아니라, 생각을 행동으로 옮기려 했다"고 덧붙였다.

하유준은 "빠듯하게 준비하면서 체력적으로 힘든 순간도 있었을 것 같다. 빠르게 나오고 싶은 욕심이 커서, 열정과 패기가 체력 없는 것을 인지하지도 못 할 정도였다. 계속 합주실에서 연주하고 연습했었다. 그래서 값진 앨범이다"고 뿌듯한 마음을 표했다.

이번 컴백을 통해 패스하고 싶은 '벽'에 대해서도 밝혔다. 크루가 "통과하고 싶은 벽은 아직 한국어로 멘트하는 게 조금 힘들다. 이번 활동하면서 한국어 하는 게 편했으면 한다"고 하자, 하유준은 "저보다 잘 할 때도 많다. 가능하면 전 크루 씨의 영어도 뛰어 넘고 싶다"고 웃었다.

그러면서도 하유준은 "체력이 될 수 있지만 저희 스스로의 한계를 뛰어 넘고 싶다"고 소망했다.

주환도 "음악방송 1위를 하고 싶다. 지난 활동 때 1위 후보에 올란 적이 있는데, 그때 맛을 봤어서 이제는 후보를 뛰어 넘어 1위를 하고 싶다"고 바랐다.

AxMxP는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해
미니 1집 '앰플리파이 마이 웨이'를 공개한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

