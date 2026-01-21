덱스터스튜디오, 리얼리티 극대화한 시각효과·파워풀 캐릭터 플레이→독창적 분위기 구현 [고재완의 K-ShowBIZ]

[고재완의 K-ShowBIZ] 덱스터스튜디오가 새해 극장가 기대작 '프로젝트 Y'의 후반작업 다방면에 복합 참여하며 차별화된 작품성 구현에 힘을 보탰다.

종합 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오(206560, 이하 덱스터)는 영화 '프로젝트 Y'의 VFX(시각특수효과), 디지털 색보정(DI), ICVFX(In-Camera VFX, 인카메라 시각효과) 부문에 기술 참여했다고 밝혔다.

'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 개봉 전부터 '제50회 토론토국제영화제'와 '제30회 부산국제영화제'에 공식 초청됐고, '제10회 런던아시아영화제'에서 작품상을 수상하는 등 유수의 영화제를 통해 주목을 받은 바 있다.

영화의 긴장감을 높이는 극적인 VFX 연출은 덱스터의 VFX본부가 맡았다. 덱스터 VFX본부는 블록버스터 영화 외에도, 아카데미 수상작 '기생충'을 비롯해 영화 '어쩔수가없다', '얼굴', 넷플릭스 '계시록', 디즈니+ '하이퍼나이프', '북극성' 등을 통해 최근 선보여온 작은 디테일도 놓치지 않는 사실적이고 정교한 시각효과로 '프로젝트 Y'의 리얼리티를 극대화했다.

VFX 슈퍼바이저로 참여한 박병주 슈퍼바이저는 "프리 프로덕션 단계부터 촬영, 후반 작업에 이르기까지 과정을 면밀하게 통제해 후반작업을 최적화 함으로써 순간을 담는 영화의 본질에 집중했던 프로젝트"라며, "높은 현실감을 위해, 묘사의 완성도를 높이는 작은 요소부터 클라이맥스 장면의 큰 공간을 메우는 요소까지 디테일에 공을 들였다"라고 전했다.

'프로젝트 Y' 특유의 화려하고 스타일리시한 색감은 지난해 영화 '야당', '전지적 독자 시점', 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌 3, '폭싹 속았수다', 디즈니+ '나인 퍼즐', '탁류', 드라마 '견우와 선녀', '태풍상사' 등 작품으로 장르와 플랫폼을 넘나들며 감각적인 DI를 선보인 덱스터 DI본부가 책임졌다.

디지털 색보정 작업을 맡은 덱스터 DI본부 신정은 컬러리스트는 "'프로젝트 Y'는 범죄 장르 영화의 거칠고 어두운 분위기 속에도, 인물의 복합적 면모를 보여주는 다양한 색채와 빛의 대비가 돋보이는 작품"이라며, "화려한 영상미로 장르의 전형성을 탈피하면서도 인물의 감정선과 서사가 강조될 수 있도록 대비와 질감을 세심하게 조정했다"라고 말했다.

'프로젝트 Y'에는 미국 아마존 MGM 스튜디오의 글로벌 프로젝트 '버터플라이'를 통해 선보였던 덱스터의 ICVFX 노하우도 함께 발휘됐다. ICVFX는 실시간으로 렌더링 되는 배경과 카메라의 움직임을 연동해, LED 디스플레이로 구현한 가상 배경과 실제 배우의 연기를 동시에 촬영하는 버추얼 프로덕션(VP, Virtual Production) 기법이다. 덱스터가 자체 개발한 차량 시스템으로 실제 번화가의 배경을 포착해 주행 소스를 제작했고, 이를 바탕으로 본 촬영 영상의 배경과 톤, 분위기를 그대로 구현한 완성도 높은 차량 주행 장면 다수가 만들어졌다.

한편, 덱스터는 VFX(시각효과), DI(디지털 색보정), 음향 디자인 및 믹싱, 버추얼 프로덕션 등 포스트 프로덕션 전반에서 국내외 제작사와 협력하며, 극장과 OTT 플랫폼, 영화 및 드라마, 애니메이션 등 다양한 영역에서 독보적인 역량을 강화해 나가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

