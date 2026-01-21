[SC현장] "캐스팅하니 월드★"…'왕사남' 유해진→박지훈, 온 우주의 기운이 장항준에게(종합)

영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 유해진, 박지훈이 인터뷰를 하고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.01.21/
[스포츠조선 조지영 기자] 역사 기록 너머 숨겨졌던 진짜 단종의 이야기가 스크린을 통해 전해진다. 캐스팅 후 월드스타가 된 배우들을 등에 업고 등판한 장항준 감독에게 온 우주의 기운이 쏠릴지 귀추가 주목된다.
21일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈, 당대 최고의 권력자 한명회 역의 유지태, 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역의 전미도, 엄흥도의 아들 태산 역의 김민, 그리고 장항준 감독이 참석했다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 조선 6대 왕으로 12세에 왕위에 올랐으나 숙부인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 청령포로 유배되어 생을 마감한 비운의 왕 단종의 숨겨진 이야기를 한국 영화 최초로 전면에 내세운 영화다. 계유정난 전후를 재현하며 수양대군의 왕위 찬탈 과정에 집중했던 기존 영화, 드라마에서 벗어나 '왕과 사는 남자'를 통해 새로운 접근을 시도한 스토리텔러 장항준 감독은 강원도 영월 청령포로 유배 온 어린 선왕 단종과 그를 맞이했던 마을 사람들이 함께 만들어낸 희로애락으로 스크린에 희망과 절망, 웃음과 감동을 선사했다.
이러한 '왕과 사는 남자'는 장항준 감독의 탄탄한 연출과 스토리는 물론 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 김민까지 각기 다른 개성과 매력을 가진 배우들이 만든 완벽한 시너지로 보는 맛을 더했다. 특히 시리즈 '약한 영웅 Class'를 통해 괴물 같은 연기력을 드러내며 단번에 대세 배우로 등극한 박지훈이 '왕과 사는 남자'를 통해 첫 정통 사극에 도전, 단종 이홍위 그 자체가 되어 등장부터 엔딩까지 압도적인 존재감으로 보는 이들의 시선을 강렬하게 붙잡는다.
이날 유해진은 "이 작품을 위해 특별히 준비하거나 중점을 둬야 한다는 생각은 하지 않았다. 막연하게 상상했던 슬픔과 정, 사람에 대한 온기가 현장에서 점차 스며들더라. 어린 자식을 보는 부모의 심정이기도 했다. 단종의 마음을 이해하려는 엄홍도의 감정을 스며들게 표현하고 싶었다"고 소회를 전했다.
그는 "장항준 감독은 유쾌하고 열려있다. 내가 아이디어를 제시해도 늘 받아주고 열린 마음으로 수정을 한다. 연기는 주고 받는 게 필요하다. 무엇보다 이번 작품은 박지훈과 함께 하는 장면이 많았는데 내게 정말 많이 던져준 것 같다. 박지훈의 눈을 봤을 때, 그 눈의 깊이를 보면서 도움을 많이 받았다. 이 작품을 다 알고 봐도 쑥스럽게 많이 울었다. 그런 감정을 박지훈이 많이 들게 해준 것 같아 고맙다"고 고백했다.
박지훈은 "영화를 보면서 눈물이 터졌다. 영화 안에서 이홍위는 엄흥도를 마주쳤을 때 어쩌면 아버지를 보는 듯한 기분이 아닐까 싶었다. 아버지를 향한 그리움과 보고싶음이 유해진 선배를 보면서 고스란히 감정이 전해졌다. 다시 한번 이 감정을 또 느낄 수 있으면 좋을 것 같다"고 유해진을 향한 고마움을 보냈다.
유지태는 "이 시나리오를 처음 받았을 때 실존 인물이라는 부담과 별개로 '왕과 사는 남자'에서 꼭 해야 할 포지션이 있었다. 악역의 척추 같은 느낌이 있어서 한명회를 잘 그려내고 싶었다. 기존의 한명회와 다른 새로운 한명회를 그리고 싶다는 장항준 감독의 말에 변신의 기회가 될 것 같았다. 내 연기 톤이나 영화 속에서 해야 할 지점을 유지하고 연구해야 했다. 많은 배우가 실존 인물을 연기하는 데 부담감을 가진다. 나 또한 부담감이 있었지만 '내가 만약 한명회라면 나름의 정의감이 있을 것'이라는 생각으로 임했다. 악역의 기능성만 강조되는 게 아니라 감정의 층을 만들기 위해 매 신 노력을 기울였다"고 밝혔다.
전미도는 "모두가 아는 역사이지 않나? 단종의 죽음 길목에 있었던 이야기를 상상해서 본다면 즐길 수 있는 영화가 될 것이다"며, 김민은 "'왕과 사는 남자'는 장항준 감독처럼 사랑스럽고 깊이 있다. 많은 관심 가져주길 바란다"고 부탁했다.
장항준 감독은 "역사 교수들에게 자문을 많이 받았다. 단종을 둘러싼 수많은 설이 있는데 어떤 부분을 취해야 할지 상상력이 많이 필요했다. 엄흥도에 대해서도 실록에서는 아주 짧게 나와있다. 상상으로 표현하는데 어려움이 있었다"고 고충을 토로했다.
완성형 캐스팅에 대해 "나는 정말 복이 많은 감독이라는 생각이 들었다. 배우 캐스팅은 연기 하나만 봤다. 캐릭터의 싱크로율과 연기 하나만 봤다. 편집본을 보면서도 캐스팅이 잘 됐다는 걸 느꼈다. 좋은 시절을 나와 함께 해줘서 배우들에게 감사하다"고 소회를 전했다.
특히 유해진에 대해 "유해진과 내가 하이톤인 것 같다. 시나리오를 쓸 때부터 무의식적으로 유해진을 떠올리며 썼던 것 같다. 엄흥도의 인간적인 면모를 강조하고 싶었고 유해진이 시나리오보다 연기를 훨씬 잘했다. 캐스팅 때도 '나를 믿어줘서 고맙다'고 말하기도 했다"고 마음을 전했다. 이어 박지훈에 대해 "캐스팅 당시에는 '약한영웅' 시리즈를 보지 않았다. 주변에서 추천을 많이 해서 보게 됐고 캐스팅 한 후 글로벌 스타가 돼 기분이 좋다. 금성대군 역을 맡은 이준혁도 캐스팅을 하고 나니 SBS 드라마 '나의 완벽한 비서'로 뜨더라. 내가 정말 복이 많다. 유해진, 박지훈을 연기한 걸 보면 알겠지만 부자 관계 같은 느낌이 들었다. 서로를 아끼고 존중하는 게 보였다. 두 배우가 서로 마음을 열고 연기하니까 당연히 영화에도 그 모습이 반영이 된 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다.
마지막으로 장항준 감독은 "내가 바라는 것은 우리 영화에 투자하고 참여한 모든 이들이 손해를 보지 않는 것이다. 손익분기점만 넘겨도 좋을 것 같다. 또 침체기에 빠져있는 한국 영화가 우리 영화를 통해 도약하길 바란다"고 당부했다.
'왕과 사는 남자'는 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 4일 개봉한다.