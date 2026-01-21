클레오 채은정, 안타까운 고백 "새엄마만 3명, 父와 이간질해 많이 맞았다" ('새롭게하소서')

[스포츠조선 이우주 기자] 클레오 채은정이 결핍이 있었던 어린 시절을 고백했다.

21일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 클레오 채은정에 출연했다.

초등학교 3학년 때 암 투병 중이던 어머니를 잃었다는 채은정. 이후 의사를 준비 중이었던 채은정의 아버지는 바로 유학을 갔고 채은정은 조부모님과 함께 지냈다.

특히 채은정은 새엄마가 3명이었다며 "아버지도 너무 어린 나이에 부인을 잃고 공부하느라 평생을 다 보내다 재혼을 하셨는데 엄마로서의 역할을 하기 힘든 분이 계속 오셨다. 제가 중학교 1학년 때 아빠가 모든 공부를 끝내고 오셨는데 저는 아빠가 너무 낯설었다. 오자마자 바로 재혼을 하셨는데 두 분이 사이가 안 좋아서 1년 만에 이혼을 하셨다"고 밝혔다.


두 번째 재혼 후 더 큰 갈등이 생겼다고. 채은정은 "두 번째 재혼이 저한테 많은 영향을 미쳤다. 제가 진로 문제로 더 예민할 시기에 더 많은 다툼과 불화가 있으니까 아빠에 대한 마음을 닫았다. 동생을 챙기는 마음도 닫았다"며 "아빠가 가정에 충실하지 못했다. 개인 병원을 운영하다 보니 병원 운영에만 매달리다 보니 새엄마도 결혼 생활에 만족 못하신 거 같고 할머니 할아버지도 불안하니까 저희를 돌보는 것에 완전히 손을 놓지 못했다"고 밝혔다.

채은정은 "새엄마는 저희를 되게 싫어한 거 같다. 특히 저에 대한 미움이 많으셨다"며 "제 얘기를 안 좋게 해서 아빠한테 혼나게 하는 일을 많이 하셨다. 혼날 때도 사실 제가 하지 않았다고 변명했어야 하는데 저는 그냥 혼나는 편을 택했다. 구차하게 뭔가를 하고 싶지 않아서 많이 혼나고 많이 맞았다. 동생 몫도 제가 많이 맞아줬다"고 털어놨다.

극단적 생각까지 한적 있다는 채은정은 "자꾸 저를 때리니까 죽어버릴까?하고 아파트 옥상에 올라갔다. 근데 너무 아플 거 같은데? 하면서 내려왔다. 그 다음으로는 그런 생각을 한 적이 없다"고 밝혔다.

