하루, '아침마당' 효과 제대로…신곡 '잘 지내요' 차트 정상
|
|
|사진 제공=루체엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 하루가 신곡 '잘 지내요'로 카카오뮤직 실시간 차트 정상에 오르며 상승세를 이어가고 있다.
하루는 지난 20일 공개한 디지털 싱글 '잘 지내요'로 발매 직후부터 가파른 반응을 얻었고, 21일 카카오뮤직 실시간 차트 1위를 차지하며 화제의 중심에 섰다. 특히 이번 곡은 KBS1 '아침마당-도전 꿈의 무대 왕중왕전' 우승 특전으로 받은 곡으로, 히트메이커 홍진영이 작곡을 맡아 의미를 더했다.
'잘 지내요'는 담백한 멜로디에 하루의 섬세한 감성을 녹여낸 트로트 발라드로, 이별 후 건네는 안부 인사를 진솔하게 풀어낸 가사가 인상적이다. 과장 없이 감정을 눌러 담은 보컬이 곡의 여운을 살리며, 리스너들의 공감을 이끌어내고 있다.
음원 성과와 함께 현장 반응도 뜨겁다. 최근 노래교실과 각종 행사장에는 하루를 보기 위해 찾는 관객이 눈에 띄게 늘었고, 방송을 통해 쌓아온 인지도와 호감도가 실제 팬덤 확장으로 이어지고 있다는 평가다.
소속사 관계자는 "발매 직후부터 반응이 빠르게 확산되며 차트 1위에 올랐다"며 "하루의 진정성 있는 보이스와 홍진영 작곡의 시너지가 제대로 통했다"고 전했다.
하루는 '아침마당' 왕중왕전 우승 이후 신곡 '잘 지내요'를 중심으로 방송과 무대를 오가며 활발한 활동을 이어갈 예정이다. 우승 특전곡으로 음원 차트 1위까지 기록한 하루의 행보에 관심이 쏠린다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.