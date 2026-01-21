장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('장공장장윤정')

기사입력 2026-01-21 20:47


장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…

장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…

장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…

장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…

장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…

[스포츠조선 정안지 기자] 장윤정이 구매한 식탁 가격이 놀라움을 안겼다.

21일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "그래서 이게 얼마라구요? l 내돈내산 장윤정과 함께 하는 아이쇼핑"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 장윤정은 "너무 좋아하는 가구 편집숍에 왔다. 사무실, 집에 있는 가구 웬만한 게 다 여기서 구매했다"면서 구경에 나섰다.

장윤정은 "금액 보고 조금 놀랄 수도 있는데, 큼직할수록 제대로 된 거 사는 주의다"면서 "오래 두고 쓸 것들은 여기 와서 한참 둘러보는 편"이라면서 먼저 식탁을 구경했다.

해당 식탁은 현재 회사 다이닝룸에서 사용 중이라고. 장윤정은 "얼핏 보여드렸더니, SNS에 이 제품이 아닌데 변신하는 식탁을 보여주면서 '장윤정 식탁'이라고 하더라. 그거 아니다"며 "강화유리라서 뜨거운 거 내려놔도 상관없다. 스크래치도 안 나고 너무 좋다"면서 또 한 번 반했다. 그러나 가격은 놀라움을 안겼다. 무려 1,400만 원이었다.


장윤정, 120억家에 '1400만원' 식탁 플렉스..."너무 좋아" ('…
이에 장윤정은 제작진을 향해 "깨끗하게 써야겠냐, 더럽게 써야겠냐. 식탁에 흘리고 안 닦고 그러면 되겠냐, 안 되겠냐"고 해 웃음을 안겼다.

이어 야외 테라스 맞춤 아웃도어 제품들을 소개, 그러나 장윤정은 "금액이 엄청나다"면서 의자 한 개가 130만원이었다. 장윤정은 "여기서 아웃도어 제품을 계속 봤다. 밖에다 뭘 놔야 하나. 그런데 경완 씨가 캠핑용품으로 다 해놨다. 캠핑용품 자리에 이런 거 못 놓지 않나. 그래서 부딪히는 중이다. 싸워야 하나"라며 생각지 못한 선전포로고 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

2.

남편 불구속 재판 중인데..성유리, 다시 배우로 복귀 '여유로운 미소'

3.

임형주 "고아라는 소문까지 돌았다"...'엄마의 부재'가 만든 상처

4.

'왕사남' 장항준 감독 "박지훈 캐스팅 이후 글로벌 스타 돼 기분 좋아"

5.

뮤지컬 배우 카이, 13년 만에 日정규 앨범 발매…오는 17, 18일 도쿄 콘서트로 현지팬 만난다 [고재완의 컬처&]

연예 많이본뉴스
1.

정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

2.

남편 불구속 재판 중인데..성유리, 다시 배우로 복귀 '여유로운 미소'

3.

임형주 "고아라는 소문까지 돌았다"...'엄마의 부재'가 만든 상처

4.

'왕사남' 장항준 감독 "박지훈 캐스팅 이후 글로벌 스타 돼 기분 좋아"

5.

뮤지컬 배우 카이, 13년 만에 日정규 앨범 발매…오는 17, 18일 도쿄 콘서트로 현지팬 만난다 [고재완의 컬처&]

스포츠 많이본뉴스
1.

[인터뷰] 왜 1년 7억 받아들였나, 돌아온 KIA 홍건희의 진심…"두산 팬들께 드릴 말씀 있어요"

2.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

3.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

4.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

5.

"우린 정시에 올인합니다" 챔스 4위 vs EPL 14위, '수시 포기' 토트넘의 극과극 행보…프랭크는 '생명연장'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.