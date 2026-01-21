"서프라이즈도 선물의 일부"…제니 "마니또 되면? 정성·기분·낭만→난 다해줘야 한다"(마니또클럽)

[스포츠조선 고재완 기자] 블랙핑크 제니와 '대세' 코미디언 이수지가 '마니또'로 만난다.
21일 유튜브 채널 'TEO테오'에는 '[2차 티저] 제니X수지의 마니또 너무 좋겠다♥ | 마니또 클럽'이라는 티저 예고편이 공개됐다.
영상에서 제니는 '선물 로맨스'에 대한 확고한 취향을 드러냈다. 그는 "선물 주는 게 받는 것보다 쉽다"며 "사람들 취향을 잘 캐치하는 편이라 이벤트를 준비하고 서프라이즈를 만드는 과정 자체가 좋다"고 밝혔다. 이어 "뭘 받을지 모르는 상태에서 몰래 준비해서 주는 그 시간이 낭만"이라며 "끝까지 안 들키고 참는 것도 선물의 일부라고 생각한다"고 덧붙였다. "바빠서 잃어버린 낭만을 참고 싶어서"라는 '마니또클럽' 참여 동기를 전하기도 했다.
이어 이수지도 등장했다. 그는 학창 시절 '마니또' 경험도 꺼냈다. 이수지는 "책상에 몰래 선물 넣어두고, 체육 시간 갈 때 챙겨주고 그런 기억이 있다"며 "마니또를 하면 사람이 좀 더 순수해질 수 있는 계기가 되는 것 같다"고 말했다.
하지만 선물 취향은 '본인 중심'임을 인정했다. 그는 "평소 선물할 때 상대 취향을 크게 생각하지 않고, 내가 주고 싶은 걸 준다"며 "귀걸이를 선물했는데 '귀를 안 뚫었다'는 말을 듣거나, 향수를 줬더니 '향수를 안 뿌린다'는 경우도 있었다. 그럼 '취향을 바꾸라'고 말해준다"고 웃으며 전했다.
제니는 "사람들이 많이 알아볼텐데 서프라이즈를 할 수 있나"라는 질문에는 "잘 몰래몰래한다. 작은 체구를 이용해서 잘 숨어다닌다"라고 말했고 이수지는 '인간복사기'답게 "분장을 하면 된다"고 자신있게 말했다.
선물에 대해 제니는 "다들 나에게 선물하기 어려워하는데 있어도 받고 싶은게 선물이다. 아기자기한 것을 좋아해서 오히려 더 쉬울 수도 있다"고 말했고 이수지는 "방에 있는 간식함을 채워줬으면 좋겠다"고 구체적으로 말했다. 수지는 "매니저는 건강식 위주로 채워두는데, 나는 그런 것 말고 순대국 같은 게 좋다"며 "텀블러에 담긴 뜨끈한 순대국이나 수육 같은 게 진짜 감동 포인트"라고 강조했다.