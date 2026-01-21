"선생님, 이거 되게 강요예요"…MZ부부, 선우용여 "아기 가지라는데 왜 말안들어" 조언에 당찬 답변→"나중에 후회하지마"(순풍 선우용여)
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여(81)가 MZ 부부 앞에서 '2세 계획'을 꺼냈다가 제대로 한 방 맞았다. 본인은 "그냥 물어본 것"이라는 뉘앙스로 밀어붙였지만, 상대는 웃으며 단호하게 선을 그었다.
21일 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼나버린 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상은 시상식 현장에서 시작해 시상식장 분위기와 포토월 촬영 등으로 북적였다. "이런 좋은 날이 또 왔네요"라며 인사를 건넨 선우용여는 카메라 앞 '하트' 요청에는 "무슨 하트야? 나 그런 거 할 줄 몰라"라며 당황해 웃음을 자아내기도 했다.
이후 제작진과의 뒷풀이에서 제작진들의 부부와 대화가 자연스럽게 흐르던 중, 선우용여가 갑자기 '아이' 이야기를 꺼내면서 분위기가 달아올랐다. 그는 "아기 가지라는데 왜 내말을 안들어?"라며 제작진 부부들에게 직구를 던졌고, 선우용여가 "나도 강요하고 싶지 않아"라고 말하자, 상대는 바로 "되게 강요해요"라고 말해 눈길을 끌기도 했다.
작가 부부는 "예전에 선생님이 우리에겐 '입양은 어때'라고 물어보기도 했다"라는 말까지 이어가며 "하지만 일을 한창 하는 시기에 결혼했고, 여러 조건상 쉽지 않았다. 우리가 너무 힘들 거 같다. 서로가 아기라고 생각하고 살자고 생각하기로 했다"고 덧붙였다.
선우용여는 "(아이는) 복을 가져 나오기 때문에 다 잘하게 돼 있어"라며 "내가 죽은 다음에 너희들 후회하지마"라고 못박았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.