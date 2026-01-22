'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 자식농사 대박 "사교육 없이도 알아서 공부" ('같이 삽시다')
[스포츠조선 이우주 기자] '같이 삽시다' 한그루가 홀로 키운 쌍둥이 남매를 자랑했다.
21일 방송된 KBS '황신혜의 같이 삽시다'에서는 배우 한그루가 출연했다.
24살 나이에 결혼해 26살에 쌍둥이를 출산한 한그루. 이에 황신혜는 "애가 애를 낳았다"고 깜짝 놀랐다. '연애 말고 결혼'으로 전성기를 맞은 한그루는 열애 1년 만에 비연예인과 결혼식을 올렸으나 결혼 7년 만에 파경 소식을 알렸다.
황신혜는 한그루와 인연이 있다고. 한그루는 "출산하고 얼마 안 됐을 때였다. 우연히 친구랑 밥 먹으러 갔는데 선배님이 따님이랑 식사 중이었다. 그래서 나중에 꼭 방송에서 봤으면 좋겠다고 인사를 드렸다. 밥 먹고 있었는데 계산을 다 해주셨다"고 고마워했다. 이에 황신혜를 방송에서 만날 날을 손꼽아 기다려왔다는 한그루는 이날 직접 요리를 해주겠다고 선언했다.
싱글맘 한그루는 남다른 육아법을 공개했다. 한그루는 아이를 독립적으로 키우는 편이다. 6살 때부터 아침에 준비시켜주는 걸 안 했다. 알람이 울리면 각자 일어나서 각자 양치하고 세수하고 옷도 직접 골라 입는다"며 "겨울에 민소매를 입으려 한다. 민소매 위에 패딩만 입으려 해서 '한번 가봐라' 했다. 그랬더니 다음날 내복을 몇 겹을 입더라"라고 밝혔다.
한그루는 "그렇게 해놨더니 너무 편하다 보통 엄마들은 아이들 보내고 다시 돌아와서 외출 준비를 하지 않냐. 저는 아이들을 보낼 때 이미 준비된 상태에서 하루를 시작한다. 그게 너무 좋다"며 "대단한 교육관을 가지고 시작한 게 아니라 너무 힘들어서 그랬다. 혼자 둘을 키우려니까 너무 힘들더라. 근데 지금은 하길 잘했다 생각이 든다"고 밝혔다.
사교육도 안 시킨다는 한그루는 "안 시키니까 딸이 학교에서 '수학 잘하는 법'에 대한 책을 빌려왔다. 선생님이 무슨 말 하는지 하나도 모르겠다면서 공부를 하고 싶다더라. 그래서 그때 한번 학습지를 시켜줬다. 그거 말고는 없다. 그렇게 해달라고 해서 하니까 너무 잘한다"고 밝혔다.
치열하게 아이를 키우느라 아이가 예쁜 시기도 모르고 지나갔다는 한그루는 "지금 그때 사진을 보면 너무 울컥한다. 이렇게 예뻤는데 왜 이렇게 예쁜걸 몰랐지? 싶어서 아쉽다"고 토로했다.
