심형탁 子 하루, 359일차에 첫 걸음마 성공..."모두가 기다린 그 순간" ('슈돌')

기사입력 2026-01-22 17:59


[스포츠조선 정안지 기자] 359일 차 하루가 첫걸음마에 성공했다.

22일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 "모두가 기다린 그 순간… 심하루 첫걸음마?!"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속에는 개량 한복을 입고 아빠 심형탁을 바라보며 환하게 웃는 아들 하루 군의 모습이 담겼다.

심형탁은 "하루와 첫 새해다. 활동을 많이 할 수 있게 준비해 봤다"면서 하루 군에게 장난감 청소기를 건넨 뒤 함께 청소 중인 아빠와 아들의 모습이 귀여움 가득하다.


이어 심형탁은 새해맞이 떡국을 만들었고, 하루 군은 아빠표 떡국이 맛있는 듯 먹고 또 먹는 것은 물론 춤까지 춰 보는 이들을 절로 미소를 짓게 만들었다. 이때 심형탁은 "맛있냐"고 물었고, 하루 군은 "응"이라고 답해 눈길을 끌었다.

또한 심형탁은 하루 군은 한국 윷놀이와 일본 다루마오토시를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 그때 하루 군은 아빠의 도움 없이 혼자서 한 발을 내딛는 데 성공, 아빠 심형탁을 놀라게 만들었다.

한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난해 1월, 첫아들 하루를 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

