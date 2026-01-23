'100억 CEO' 송은이, 두쫀쿠로 사옥 카페도 대박 "매일 오전에 품절"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 송은이가 두쫀쿠로 사옥 카페까지 대박이 났다.

22일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '송은이가 두쫀쿠 쏜다! 두쫀쿠 이벤트부터 프로 파티시에의 레시피까지 대공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 '두쫀쿠(두바이 쫀득쿠키)' 열풍에 맞춰 두쫀쿠 리뷰에 나섰다. 카페 네 곳에서 사온 두쫀쿠를 각각 먹어본 송은이는 첫 번째 두쫀쿠를 원픽을 꼽았다. 제작진은 "그 1번이 장원영 픽이라는 가게"라고 말해줬고 송은이는 "어쩐지 원영이 볼 때 남다르지 않더라"라고 뿌듯해했다.

두쫀쿠를 처음 먹어본 송은이는 "나는 두쫀쿠가 거기서 거기라고 생각했는데 맛이 다 다르다. 줄설만 하다. 되게 특이하다. 내 평생 언제 먹어보겠냐"고 밝혔다.


이어 송은이는 "지금부터 두쫀쿠 권력자가 되기 위해 두쫀쿠를 만들어보겠다"며 "항상 트렌드에 발 빠르게 움직여야 하지 않겠냐. 저도 모르는 사이에 우리 비보 사옥에 있는 카페에서 두쫀쿠를 팔고 있더라. 저는 못 먹어봤다. 그 얘기는 들었다. 오전 품절로 계속 이어지고 있다더라"라고 뜻밖의 소식을 전했다.

송은이는 "그 맛있는 두쫀쿠를 만들어주신 디자이너로 들어왔으나 각종 요리와 라이브를 맡고 있는 조팀장님을 모셔보겠다. 상암동의 두쫀쿠 열풍을 이어가고 있는 분"이라고 직원과 함께 카페 두쫀쿠 레시피를 쿨하게 공개하기로 했다.

열심히 재료를 준비하던 중 송은이는 야무지게 남은 초콜릿을 긁어 모았다. 이에 직원은 "직원과 대표님의 차이"라며 송은이의 알뜰한 면모를 꼬집어 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

