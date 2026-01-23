유열, 신혼집 옆 母 집 마련..♥아내와 매일 문안인사 "결혼 초 사람 아니었다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 폐섬유증 투병 후 7년 만에 돌아온 가수 유열이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 사랑꾼의 대반전 면모를 내비친 간 큰 남자 행보를 깜짝 고백한다.
MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 게스트 맞춤 이야기 구성으로 편안한 분위기를 만들며 진정성 있는 토크를 끌어내 화제를 모으고 있다.
오는 1월 24일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 9회에서는 가수 유열이 15살 연하 아내와의 만남부터 결혼까지 풀스토리를 공개한다. 특히 유열은 연애와 결혼생활 중 있었던 상상 초월 행보를 털어놔 현장을 초토화시킨다. 유열이 아내와 서울과 부산을 오가는 장거리 연애를 해오던 중 어느 날 아내에게 "벚꽃 구경하러 내려갈 거다. 깜짝 선물이 있으니 공항으로 나와서 준비하고 있어라"라는 말을 남긴 뒤 어머니를 모시고 깜짝 등장했다고 해 모두를 충격에 빠뜨린 것.
김주하는 "엄마가 선물이에요? 시어머니가?"라며 동공 지진을 일으키고, 문세윤은 "결혼 어떻게 했대?"라며 경악한다. 조째즈 역시 "이런 얘기하면 그렇지만 뭔가 잘못된 것 같은데"라며 놀란다. "상견례 전 아내와 어머니가 친해지는 계기를 만들고 싶었다"라고 항변한 유열의 행동이 결국 어떤 결과를 초래했을지 호기심을 높인다.
또한 외동아들인 유열은 신혼집 바로 옆 아파트에 어머니를 모신 뒤 아내에게 "아침마다 문안 인사를 하자"라고 제안했다고 알리고, 김주하는 "혼자 가는 것도 아니고 같이 가자?"라고 당황한다. 급기야 문안 인사 후 아내와 어머니만 아침 식사 준비를 했다는 말에 3MC는 입을 다물지 못한다. 이에 유열은 "결혼 초를 돌아보면 사람이 아니었구나!"라고 양심고백을 해 웃음을 터트린다.
하지만 유열은 끝내 "저 사람은 날 사랑하려고 태어난 사람 같다"라며 아내를 향한 애정을 드러내 뭉클함을 자아낸다. 그렇지만 순간 감동하던 김주하가 "너무 마음이 안 좋다! 이런 남자도 있는데!"라고 갑자기 버럭 해 웃음바다를 만들고, '인간 손수건'이라는 새 별명을 얻게 되면서 폭소를 일으킨다.
그런가 하면 유열은 "내가 바로 1987년의 남진 대 나훈아, HOT 대 젝스키스였다"라며 데뷔 당시 최강 라이벌이었던 이정석과의 인기 경쟁을 증언해 흥미를 돋운다. 더불어 뜨거운 팬심을 힘입어 MBC 10대 가수상을 수상했던 일과 "30년 동안 매월 한 달도 빠짐없이 용돈을 주고 있는 효자곡"이라고 소개한 데뷔곡 '지금 그대로의 모습으로'의 저작료 수준에 대해 전한다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.