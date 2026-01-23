'국가대표 디바' 이영현, 29일 새해 첫 신곡 '툭하면' 발매…폭발적 가창력 기대

기사입력 2026-01-23 11:52


사진 제공=카카오엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이영현이 애절한 감성 발라드곡으로 컴백, 최정상 보컬리스트의 존재감을 드러낸다.

카카오엔터테인먼트는 대한민국 대표 보컬리스트 이영현이 새 디지털 싱글 '툭하면'을 오는 29일 오후 6시 멜론 등 각종 음원 플랫폼을 통해 발매한다고 밝혔다. 이영현이 2024년 발매한 정규 3집 'PRIVATE(프라이빗)' 이후 1년 여 만에 선보이는 개인 싱글로, 팬들의 반가움을 자아내고 있다.

이번에 발매하는 '툭하면'은 깊고 진한 이별 감성을 전면에 내세운 감성 발라드로, 오랜 시간 '믿고 듣는 보컬리스트'로 자리매김해 온 이영현의 보컬 스펙트럼과 표현력을 다시 한번 입증한다. 다비치 '너에게 못했던 내 마지막 말은', 엠씨더맥스 '넘쳐흘러' 등 다수의 히트곡을 선보여온 작곡가 최한솔과 싱어송라이터 임세준, 더브라더스 김태현이 참여해, 섬세하고 애절한 선율을 선보이며, 여기에 더해진 이영현 특유의 호소력 짙은 보컬이 밀도 높은 감성 발라드를 완성한다.


지난 2003년 그룹 빅마마로 데뷔해 한국을 대표하는 실력파 여성 보컬로 주목받은 이영현은 솔로 아티스트로서도 굵직한 발라드 히트곡을 통해 독보적인 음악 세계를 구축해왔다. '체념', '체념 後(후)', '연(捐)' 등 깊이 있는 감성의 솔로곡으로 자신만의 음악 색채를 보여주고 대중의 사랑을 받아오며, 단순히 가창력을 넘어 서사를 그리는 보컬 대표 주자라는 평가를 받아왔다. 특히 지난 2024년 12월에는 직접 작사, 작곡한 총 10곡을 수록한 정규 3집 'PRIVATE(프라이빗)'을 발표하며 싱어송라이터로서도 호평을 받은 바 있다. 이 외에도 OST와 프로젝트 음원, 다양한 방송 및 무대를 통해 폭넓은 활동을 이어가고 있다.

이영현의 진한 이별 감성을 담아낸 '툭하면'은 오는 29일(목) 오후 6시 멜론 등 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.