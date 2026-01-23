"술로 나락갔는데 또?" 박나래, 막걸리 제조 학원 포착에 싸늘

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박나래가 막걸리 양조 학원에서 근황이 포착되면서 여론은 또 한 번 차갑게 식었다.
23일 일간스포츠는 막걸리 학원에서 포착된 박나래의 근황을 보도했다. 보도에 따르면 박나래는 매니저 대신 곁을 지켜준다는 한 남성과 택시에 내려 서울 중심가에 위치한 막걸리 양조 기술 학원으로 향했다. 박나래가 다니는 학원은 막걸리, 동동주 등 전통주를 빚는 방법을 가르치는 교육기관으로, 박나래는 이곳에서 일주일에 한 번씩 막걸리 제조 강의를 듣고 있는 것으로 전해졌다.
"무엇을 배우고 있냐"는 취재진의 질문에 박나래는 "뭐라도 해야죠"라고 답했다. 박나래와 함게 학원을 찾은 남성 A씨는 "박나래가 현재 정서적으로 많이 힘들고 어려운 시기다. 그걸 조금이라도 해소하기 위해 본인이 관심 있는 것 중에서 나름대로 신중하게 생각해서 어렵게 골랐다"고 밝혔다.
박나래의 전 매니저는 박나래를 성대로 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 대리처방, 명예훼손 등 다수의 고소·고발을 제기했다. 이에 박나래 역시 공갈미수, 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소하고 있는 상황. 특히 박나래의 전 매니저가 박나래에게 처음 갑질을 주장한 내용은 술, 안주 심부름을 시키고, 나래바에서 24시간 대기, 술을 강요하고 와인잔을 던졌다는 등 술에 관련된 내용이 대부분이다.
갑질 의혹이 불거지면서 '나래바'까지 논란의 중심으로 오르며 과거 연예인들으 나래바 발언이 파묘된 것. 걸그룹 소속사에서 나래바의 출입을 반대했다거나, 배우 조인성 역시 나래바 초대에 "거긴 들어가는 건 자유지만 나올 때는"이라며 에둘러 거절했던 일화들이 공개되며 술로 흥했던 박나래는 술로 추락했다.
이 가운데 박나래가 또 술 제조를 배운다는 근황이 알려지면서 여론은 더욱 싸늘해졌다. 술로 무너진 박나래가 아직도 술을 못 잃었기 때문. 네티즌들은 "아직도 술이냐", "술은 진짜 못 끊나 보다", "뭐라도 하는 게 하필 술이냐" 등의 반응을 보이며 박나래의 술 사랑에 혀를 내둘렀다.