"200억 탈세, 세계 순위 6위" 차은우, 얼굴천재 아닌 '탈세천재'였다

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 차은우가 200억대 탈세 의혹으로 충격을 안긴 가운데, 이는 세계적으로도 큰 규모라는 추측이 나왔다.
차은우의 200억대 탈세 의혹이 불거지면서 온라인커뮤니티에서는 전세계 스타들의 탈세 순위를 나누는 글이 게재됐다. 국내 연예계 1위 규모 금액인 차은우는 전세계적으로도 상위권을 차지했다. 1위 판빙빙(약 1440억 원), 2위 정솽(약 560억 원), 3위 축구선수 크리스티아누 호날두(약 280억 원), 4위 윌리 넬슨(약 220억 원), 5위 콜롬비아 출신 가수 샤키라(약 210억 원)에 이어 6위로 언급된 것. '얼굴천재'로 사랑 받았던 차은우는 한 순간에 '탈세천재'라는 오명을 쓰게 됐다.
차은우는 지난 22일 국세청으로부터 소득세 등 탈세 혐의로 200억 원이 넘는 세금 추징 통보를 받았다고 알려져 파문이 일었다. 차은우의 모친 최모 씨가 설립한 A법인과 차은우 소속사 판타지오가 용역 계약을 맺어 수익이 판타지오, A법인, 차은우에게 나뉘어 분배됐는데 국세청은 A법인이 세율을 낮추기 위한 페이퍼컴퍼니라 판단한 것. 실제로 A법인의 주소지는 차은우의 부모가 운영하는 강화도의 장어집으로 나와 차은우의 연예 활동과 관련한 실질적인 용역을 제공하지 않았다는 판단이다. 특히 차은우와 모친이 소득세 45%를 줄이기 위해 소득세율보다 20% 포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 A법인을 세우는 꼼수를 썼다는 의심까지 제기돼 여론은 더욱 사늘하다.
이에 판타지오 측은 "이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안으로, 현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정"이라 해명했다.