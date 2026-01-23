[인터뷰①] '왕사남' 전미도 "'송은이 대표' 미디어랩시소 계약? 장항준 감독과는 무관한 선택"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전미도가 자신의 새 보금자리로 미디어랩시소를 선택한 계기를 밝혔다.
전미도는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'왕과 사는 남자'를 먼저 찍기로 하고, 송은이 대표님과 만나 미팅을 했다"며 "장항준 감독과는 전혀 무관한 선택"이라고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 전미도는 단종 이홍위를 가장 가까이에서 보필하는 궁녀 매화를 연기했다.
전미도는 장 감독과 함께 방송인 송은이가 대표로 있는 소속사 미디어랩시소에서 한솥밥을 먹고 있다. 그는 "안 그래도, 영화 홍보를 위해 감독님, 송은이 대표님과 함께 유튜브를 찍었다"며 "영화를 찍기로 결정을 하고, 미디어랩시소에 들어갔다. 이 선택은 감독님과는 전혀 무관한 선택이다. 그전에 미디어랩시소와 인연이 닿아 만난 적이 없었다"고 말했다.
그는 미디어랩시소와 전속계약을 맺은 이유에 대해 "꽤 오랫동안 회사에 안 들어가고 있었다. 당시 많은 소속사들과 미팅을 했는데, 결정을 못하고 있었다. 최종적으로 회사를 결정하려던 찰나에 자꾸 주변에서 미디어랩시소는 만나봤냐고 여쭤보시더라. 저는 관심 있었는데, 뵙지 못했다고 했다. 그 후에 주변에서 소개를 시켜주셨고, 마지막이라고 생각하고 미팅을 했다. 근데 송은이 대표님을 만나고 갑작스럽게 마음이 바뀌게 됐다"고 전했다.
이어 같은 소속사 식구인 장 감독에 대해 "저한테 계속 불편해서 말을 못 놓겠다고 하시더라(웃음). 뭐가 불편하시냐고 꼬치꼬치 물어보니까, 그 후로는 또 말을 편하게 하셨다. 아마 말을 놓고 싶으셔서, 더 그렇게 말씀을 하신 게 아닌가 싶다"고 웃으며 털어놨다.
현장에서 본 장 감독에 대해서도 "정말 변함없으시다. 감독님이 워낙 현장에서 소리 지르고 이런 걸 안 좋아하시더라. 각 분야 헤드 스태프들한테도 부탁을 하셨다고 들었다. 그래서 인지 현장 분위기가 정말 좋았다. 어떤 면에선 부드러운 리더십이 있으셨다. 모든 헤드 스태프들이 장 감독님을 좋아하니까, 의견 조율에 있어서 원활하게 진행됐다. (유)해진 선배와는 친구 사이신데도, 현장에선 존댓말을 쓰시고 서로를 존중하셨다"고 감탄을 금치 못했다.