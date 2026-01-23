나나, 강도 역고소에 격분..“타협 없다” 강력 대응 [전문]

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나 측이 자택에 침입해 강도 범행을 저지른 30대 남성을 상대로 무고 혐의로 법적 대응에 나섰다.
이어 "특히 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 사실을 왜곡하고 근거 없는 내용을 유포하는 등 또 다른 상처를 주는 반인륜적인 2차 가해를 자행하고 있다"며 "이에 대해 깊은 분노와 개탄을 금할 수 없다"고 강조했다.
경찰 등에 따르면 A씨는 지난해 11월 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가한 뒤 금품을 요구한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하자 상해를 가했고, 어머니의 비명을 듣고 깨어난 나나가 어머니와 함께 몸싸움을 벌여 A씨를 제압한 뒤 경찰에 신고했다.
이 과정에서 A씨는 흉기에 의해 턱 부위에 열상을 입은 것으로 조사됐으나, 경찰은 나나 모녀가 가한 상해가 정당방위에 해당한다고 판단해 입건하지 않았다.
A씨는 수사 초기 범행을 인정했으나 이후 진술을 번복하며 "범행 당시 흉기를 소지하지 않았고 피해자들에게 상해를 가한 적이 없다"고 주장했다. 또한 나나를 살인미수 및 특수상해 혐의로 역고소했다.
경찰은 고소가 접수되자 나나를 피의자로 입건해 조사를 진행했으나, 사건 경위와 관련 자료 등을 종합한 결과 나나의 행위가 정당방위에 해당한다고 판단해 불송치 결정을 내렸다.
다음은 전문
안녕하세요. 써브라임입니다.
나나씨와 관련된 최근 보도에 대해 당사의 공식 입장을 전해드립니다.
지난 11월 15일, 나나씨와 나나씨의 어머니는 흉기를 소지한 채 주거에 침입한 괴한으로부터 강도 피해를 입는 중대한 범죄를 당했습니다.
해당 사건은 수사 초기부터 명확한 증거와 피해자 및 가해자의 진술을 토대로 강도상해 혐의로 수사가 진행되었으며, 같은 혐의로 기소되어 현재 재판이 진행 중입니다.
그럼에도 불구하고 가해자는 자신의 범죄에 대해 단 한 차례의 어떠한 반성도 없이, 피해자를 상대로 역고소를 제기하고 진술을 수차례 번복하는 등 허위 주장을 지속하고 있습니다.
특히 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 사실을 왜곡하고, 근거 없는 내용을 유포하는 등 피해자에게 또 다른 상처를 주는 반인륜적인 2차 가해를 자행하고 있는 상황에 대해 깊은 분노와 개탄을 금할 수 없습니다.
해당 역고소 건과 관련해 경찰은 최근 '무혐의 불송치'라는 명확한 결론을 내렸으며, 이는 가해자의 주장이 전혀 사실이 아님을 수사기관이 공식적으로 판단한 결과입니다.
이에 당사는 가해자의 행위를 중대한 범죄 이후에도 이어진 의도적이고 악의적인 2차 가해 및 허위 주장으로 판단하고, 즉각 무고죄로 고소 절차를 진행했음을 알려드립니다.
당사는 이번 사안을 결코 좌시하지 않을 것이며, 가해자의 패악적이고 반인륜적인 행태에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취하여 반드시 그에 상응하는 법적 책임을 묻겠습니다.
피해자의 명예와 안전을 지키기 위해 어떠한 타협도 없을 것임을 분명히 밝힙니다.
감사합니다.