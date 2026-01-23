백지영, 레전드 'Dash' 첫 대면에 퇴짜…"'맨발의 청춘' 표절인 줄…

|
[스포츠조선 김준석 기자] '이십세기 힛-트쏭'이 가수들조차 알아보지 못했던 히트곡들의 반전 스토리를 소환한다.
김희철은 슈퍼주니어의 메가 히트곡 'Sorry, Sorry'를 언급하며 "가사를 보고 '이게 뭐지?' 싶었는데, 이렇게 대박 날 줄은 아무도 몰랐다"고 회상한다.
한편 이날 방송에서는 백지영의 'Dash'가 소개된다. 강렬한 라틴 사운드가 인상적인 이 곡은 백지영이 메인 멜로디를 처음 들었을 당시, 벅의 '맨발의 청춘'과 비슷하다고 느껴 거절 의사를 밝혔던 노래로 소개되며 놀라움을 안긴다.
이에 김희철은 "우리 회사도 이런 경우 꽤 많다"며 슈퍼주니어 D&E의 '촉이 와'를 언급한다.
당시 동해와 은혁은 노래를 너무 하기 싫어했지만, 지금은 콘서트에서 빠질 수 없는 필수 곡이 됐다는 비하인드가 공개되며 공감을 더한다.
가수들의 촉이 빗나갔던 순간들과, 그 끝에 완성된 레전드 히트곡들의 이야기는 오늘 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 297회에서 확인할 수 있다.
