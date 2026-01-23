‘박시은♥’ 진태현, 솔직 성격 고백 “욱하는 버릇 올라와..겸손하게 살 것”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현이 제주도에서 새해 다짐을 전했다.

진태현은 23일 개인 계정에 "
안녕하세요~ 평안하시죠? 저의 반려견 토르·미르와 사진 한 장"이라며 근황을 공개했다. 이어 그는 "저는 제주에서 잘 지내고 있으며,

스케줄 때문에 서울도 자주 오갈 예정"이라고 덧붙였다. 진태현은 "연예인 생활을 한 지 벌써 26년째다. 좀 더 겸손하고 감사하며 살아야 하는데, 욱하는 옛날 버릇이 한 번씩 올라와 부끄럽다"며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

그는 아내 박시은과 가족에 대해서도 언급했다. "시은 씨, 우리 반려견과 자녀들, '엄마·아빠'라고 불러주는 딸들과 올해도 열심히 살아보겠다"고 밝혔다.

한편 진태현·박시은 부부는 2015년 결혼했으며, 현재 세 딸을 입양해 함께 돌보고 있다. 두 사람은 지난 1일 "2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했다"며 유산한 친자녀를 언급하며 마음을 전한 바 있다. 진태현은 "내려놓고 포기할 줄 알아야 새로운 시작을 할 수 있다. 친자녀는 아니지만, 아빠·엄마라고 불러주는 우리 딸들과 늘 함께하며 멋지게 살겠다"고 말했다. 현재 부부는 제주에서 생활 중이다.

