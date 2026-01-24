김준호, 김지민 母 역정에 당황..용돈도 거부 당해 '손절 위기'

24일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 34회에서는 국내 여행으로 '처갓집 투어'를 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 김준호의 처갓집이자 김지민 어머니가 사는 강원도 동해 집을 찾아간 데 이어, 동해의 명소인 '무릉별 유천지'를 만끽하는 하루가 펼쳐진다.
이날 '독박즈'는 김준호의 처갓집에서 해산물 요리로 든든히 배를 채운 뒤 '독박 게임'에 들어간다. 식사 때 먹은 해산물 구입 비용을 놓고 '독박자'를 뽑기로 한 건데, 이에 김준호의 장모님은 "나도 같이 게임 해야 해?"라며 긴장한 표정을 짓는다. 잠시 고민하던 김준호는 "이건 '독박투어'만의 규칙이라 어쩔 수 없다. 대신 장모님께서 가장 잘 하시는 게임으로 하는 건 어떠시냐?"라고 제안한다. 장모님은 "그러면 '그림 놀이'를 하자"며 '고스톱 게임'을 추천하고, 이에 6인은 2명씩 팀을 이뤄 대결을 벌인다.
그런데 김준호와 한 팀이 된 장모님은 게임 중 "(김준호와는) 도저히 열 받아서 못 하겠다"며 버럭 해 김준호를 당황케 한다. 이에 김준호는 "우리 장모님 용돈~"이라며 애교 작전을 펼치지만, 장모님은 "됐고, 혹시 모르니 독박비나 내달라"고 시니컬하게 말해 모두를 폭소케 한다. 과연 김준호가 이 상황을 어떻게 수습할지 관심이 쏠리는 가운데, 독박 게임을 마친 이들은 장모님이 추천한 '무릉별 유천지'로 떠난다. 김준호는 '무릉별 유천지'에 대해 "지민이랑 연애할 때 와봤던 곳이라 나에겐 익숙한 곳!"이라고 설명하며 일일 가이드를 자처한다.
드디어 '무릉별 유원지'에 도착한 '독박즈'는 웅장한 산줄기에 감탄해 단체로 입을 떡 벌린다. 이후 이곳의 절경을 한눈에 담을 수 있는 액비비티를 체험하기로 한다. 하지만 '고소공포증'이 있는 김준호는 멤버들 몰래 김지민과 전화 통화를 하면서 "(액티비티 체험은) 내가 안 타는 쪽으로 해봐야지~"라고 말하는데, 김준호의 작전이 성공할 수 있을지에도 궁금증이 모아진다.