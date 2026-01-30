女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

29일 방송된 MBN '특종세상'에는 가수 이수나가 출연했다. 이날 이수나가 40년전 헤어진 친어머니를 찾는 사연이 공개됐다.
이수나는 과거 KBS1 '아침마당'에 출연해 부모와 두 여동생 모두 지적장애를 가지고 있다는 사실을 직접 밝혀 큰 관심을 받았다. 현재 그는 지적장애 3급으로 정신 연령이 11세 수준인 여동생과 함께 생활하고 있으며, 동생을 돌본 지도 어느덧 3년째에 접어들었다.
이수나는 전 남편과는 이혼했고, 두 자녀를 홀로 키우고 있다고 털어놨다. 그는 "지금은 동생과 제 아이 둘이 함께 살고 있다"며 "부모님은 지적장애 1급이고, 장애가 있는 여동생 둘이 있다"고 말했다. 이어 "부모님 연세가 많아지면서 장애인 시설에서 요양원으로 옮기게 됐고, 그 과정에서 동생이 부모님과 떨어질 수밖에 없었다"며 "동생을 혼자 둘 수 없어 제가 데려왔다. 이제는 제가 엄마 역할을 해야 한다고 생각했다"고 전했다.
그의 어린 시절 역시 평탄하지 않았다. 지적장애를 앓던 아버지의 폭력으로 인해 가정은 불안정했고, 결국 친어머니는 집을 떠났다. 이후 장애가 있는 새어머니가 들어오면서 두 여동생이 태어났고, 조부모가 세상을 떠난 뒤에는 친척들의 노동 착취까지 이어졌다. 이수나는 가족을 지키기 위해 통기타 하나를 들고 상경해 밤무대를 전전하며 생계를 책임졌다고 회상했다.
이수나에게 가장 큰 아픔으로 남아 있는 것은 40여 년 전 헤어진 친어머니와의 재회를 거절했던 기억이다. 그는 "어머니가 함께 살고 싶다고 연락했지만, 그때는 '엄마는 비장애인이니 어디서든 살 수 있지 않겠느냐'며 거절했다"며 "반가움보다 '나는 가족을 책임져야 하는데 왜 다시 연락을 했을까'라는 생각이 먼저 들었다"고 눈물을 보였다.
현재 친어머니의 주민등록은 말소된 상태다. 이수나는 "혹시 나 때문에 어머니가 더 멀어져 버린 건 아닐지 계속 마음에 남는다"며 스스로를 탓해 안타까움을 더했다.