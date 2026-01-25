오윤아, 사람 문 '발달장애' 子에 당혹 "말해 뭐해...그래도 20살부터 비전있다" ('Oh!윤아')

기사입력 2026-01-25 17:11


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 오윤아가 졸업하는 아들에게 축하를 건넸다.

25일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 "발달장애 특수학교 밀알학교 축 졸업"이라면서 영상이 게재됐다.

아들 송민 군의 졸업식 날. 이에 오윤아는 아들의 졸업을 축하하기 위해 친언니, 어머니와 함께 학교를 찾았다.

오윤아는 '민이 받을 상 있냐'는 질문에 "졸업장 말고는 없다. 개근상은 특히 못 받는다"며 웃었다.

이어 친언니는 '민이는 초등학생 때 어땠냐'는 질문에는 "7살 때쯤 모르는 애인데 그냥 물더라. 말해 뭐하냐"며 당황했던 당시를 떠올렸다.

민이의 졸업장 수여식. 오윤아는 "늠름하다"며 눈을 떼지 못했다. 그러면서 그는 "20살 때부터 애들이 되게 급성장 한다더라. 그래서 말도 갑자기 하는 친구들도 굉장히 많고 그때 활동을 하는 것들을 다 흡수하는 시기"라면서 "아이들은 20살 이후부터 비전이 있다. 소망 크게 가져도 된다"고 했다.


이에 '편스토랑' 때부터 함께했던 제작진은 "'편스토랑' 할 때보다 차분해지고, 나도 이제 옷이 찢어질 일이 없으니까"라고 하자, 오윤아는 "우리 작가들 옷 다 뜯겼다. 한 작가는 머리도 다 잡혔었다"고 했다. 이어 오윤아는 "우리 민이는 대외적인 스타일, 무대 체질이다. 나 미국에 있을 때 맨날 마이크 잡고 놓지를 않았다"며 "피는 못 속인다"며 웃었다.

또한 기부금 증정식 중, 오윤아는 "우리 민이도 월급 받으면 기부해야지. 민이도 (수영으로)취업하면 장학금 전달해 줄 거다. 송민 이름으로"라면서 바람도 전했다.


졸업식을 끝낸 오윤아는 "민이 고생 많았다. 우리 진짜 학교 다니느라고 갑자기 또 광주로 이사를 가는 바람에 여기서 더 오랫동안 운전해 주신 엄마도 너무 고생 많았고 민이도 고생 많았다"며 "앞으로 다른 인생을 살게 될 텐데 많이 응원해 주시고 친구들 그동안 너무 고생 많았다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

