故 휘성 전화번호 다른 이에게..김진호 “마지막 흔적 사라져” 깊은 슬픔

[스포츠조선 박아람 기자] 고(故) 휘성의 전화번호가 다른 사람에게 넘어간 사실을 가수 김진호가 SNS를 통해 전했다.
김진호는 과거 JTBC 예능 '히든싱어2' 휘성 편에 출연해 우승을 차지하며 이름을 알렸으며 이후 가수로 정식 데뷔해 활동을 이어왔다.
새해 복.
새해가 밝음과 거의 동시에
그의 카카오톡 프사가 없어졌다.
필시 다른 누군가가 그의 번호를 가져간 것이겠지.
나는 마치 좋아하던 이성친구의 연락처를 잃은 사춘기의
소년마냥 순간 가슴이 서늘해졌다.
좋아하는 존재의 마지막 흔적이 사라진 것 같은 느낌.
새로운 주인은 자신이 그의 번호를 가졌다는 사실을 알까.
누군가가 밋밋해진 자신의 프로필사진을 하염없이 쳐다보았다는
그 사실을 말이다.
주인이 바뀐 이 번호를 어떻게 해야할까 고민이다.
이제 더는 아무런 의미가 없는 11자리의 번호를 눌러
'더보기'를 누르고 '삭제'를 누르면
손쉽게 없어질 그 연락처를 하루에도 수십번씩 눌렀다 취소했다를 반복했다.
좋아하는 존재의 마지막 흔적을 내가 스스로 없앤다는 느낌.
주기적으로 카톡 연락처를 정돈하는 나에겐
조금만 스크롤 해도 쉽게 도달하는 '휘' 에
항상 당신이 있었던 것이 나에겐 마지막 위로였던것 같다.
뮤직이라는 레이블이 달려있었던 당신의 갈색 프로필 사진.
마치 맘만 먹으면 언제든 다시 연락할 수 있을것 같이 보였던
그 착각이라도 필요했나보다.
아마도 이것을 지우려면, 시간이 조금 더 걸릴 것 같다.
차라리 휴대폰을 바꿀 때 나도 몰래 사라졌으면,
더는 내 탓같이 느껴지지 않게.