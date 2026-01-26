‘문원♥’ 신지, 손편지로 5월 결혼 발표..“장윤정 따라 유부의 세계로” [전문]

최종수정 2026-01-26 13:43

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 코요태의 신지가 7살 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다.

신지는 26일 개인 계정에 "결혼 발표를 정식으로 하려 합니다"라며 "문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다"라고 기쁜 소식을 알렸다.

그는 "함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓였다"면서 "많은 분들의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있습니다. 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 나아가 볼게요"라고 전했다.

끝으로 신지는 "가수 신지로써 활동도 더 열심히 해 나가도록 노력하겠습니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.

해당 게시글에 가수 장윤정은 "축하해~~"라는 댓글을 달았고 신지는 "자기야~~ 나도 자기 따라 유부의 세계로 간다"라고 답했다.

한편 지난해 6월 신지는 김종민, 빽가에게 문원을 소개하는 상견례 영상을 공개한 바 있다. 그러나 문원의 "신지가 유명한 줄 몰랐다"는 발언과 태도 논란, 돌싱 이력 등 사생활 관련 의혹이 잇따르며 일부 여론의 반대가 제기됐다.

이후 문원은 자신의 발언에 대해 "저는 신지 씨를 모른다고 한 적이 없다. 앞으로는 언행에 조심하겠다"고 해명했다.

다음은 전문


안녕하세요 신지입니다.

연이은 강추위에 다들 잘 지내고 계시나요?

여러모로 부족한 저를 27년 동안 한결같이

응원해 주시고 아껴주신 여러분들께 진심으로

감사드리며 제 인생에서 가장 중요한

결혼 발표를 정식으로 하려 합니다.

함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고

온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고

서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌습니다.

제 인생 2막의 시작

문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다.

많은 분들의 애정 어린 염려와 걱정들

모두 잘 알고 있습니다.

잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로

발맞춰 한걸음 한걸음 나아가 볼게요.

앞으로 가수 신지로써 활동도

더 열심히 해 나가도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

