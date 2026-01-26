‘문원♥’ 신지, 손편지로 5월 결혼 발표..“장윤정 따라 유부의 세계로” [전문]

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 코요태의 신지가 7살 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다.
이후 문원은 자신의 발언에 대해 "저는 신지 씨를 모른다고 한 적이 없다. 앞으로는 언행에 조심하겠다"고 해명했다.
다음은 전문
안녕하세요 신지입니다.
연이은 강추위에 다들 잘 지내고 계시나요?
여러모로 부족한 저를 27년 동안 한결같이
응원해 주시고 아껴주신 여러분들께 진심으로
감사드리며 제 인생에서 가장 중요한
결혼 발표를 정식으로 하려 합니다.
함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고
온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고
서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌습니다.
제 인생 2막의 시작
문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다.
많은 분들의 애정 어린 염려와 걱정들
모두 잘 알고 있습니다.
잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로
발맞춰 한걸음 한걸음 나아가 볼게요.
앞으로 가수 신지로써 활동도
더 열심히 해 나가도록 노력하겠습니다.
감사합니다.