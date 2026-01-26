'이충현 감독♥' 전종서 "나 '환승연애' 나가고 싶어" 폭탄발언→'절친' 장윤주도 깜짝 "너무 오래 만났니?"(윤쥬르)

기사입력 2026-01-27 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] "'공개 연애' 이충현 감독은 어떡하고…."

배우 전종서가 '환승연애'에 출연하고 싶다는 폭탄 발언으로 보는 이들을 놀라게 했다.

지난 24일 공개된 모델 장윤주의 유튜브 채널 '윤쥬르'에는 '종서 집 구경갔다가 강아지 4마리랑 환승연애 보고 온 날'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤주는 TVING 연예예능 '환승연애'에 첫 발을 들일(?) 조짐을 보였다. 전종서의 '강력 추천'에 결국 "한 번 볼게"라고 '입덕'을 선언한 것.

이날 전종서는 갑자기 "나 '환승연애' 나가보고 싶어. '흑백요리사'나"라고 운을 띄웠다. 이에 장윤주는 "'흑백요리사'에 네가 뭘로 나가냐. 커피 드립도 못하는 애가"라고 비꼬았고 이어 "'환승연애'를 나가고 싶다고? 너무 오래 만났나?"라고 공개 열애중인 이충현 감독에 대해 운을 뗐다. 그도 그럴 것이 전종서는 이충현 감독과 공개열애중이기 때문.


하지만 전종서는 "아니 그게 아니라 내 연애를 대상으로 '환승연애'를 나가고 싶다는게 아니라 '미친' 프로잖아. 너무 재밌다"고 극찬 했다.하지만 정작 장윤주는 "나는 한 번도 못 봤다"며 "난 '이혼 숙려 캠프' 좋아해"라고 고백했다. 이에 전종서는 "아이고 답답해"라며 "너무 재밌어"라고 '환승연애'의 묘한 중독성을 강조했다. 하지만 다시 "그냥 '환승연애'말고 '흑백요리사'를 보시라. 언니에게는 그게 맞다"고 말했다.


이어진 '환승연애' 시청타임에 장윤주는"헤어졌으면 헤어진 거지 왜 다시 만나"라며 특유의 직설 리액션을 쏟아냈다. 전종서는 "환승하기 위해 나왔다고 확고한 출연자도 있고, 반대로 X에 대한 미련이 가득한 상태로 나오는 경우도 있다"는 식으로 프로그램 구도를 설명했고, 장윤주도 결국 '환승연애'에 빠져드는 모습을 보여 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

