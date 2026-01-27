7공주 권고은, 결혼한다…2년 전 '유퀴즈' 촬영장서 운명 같은 결혼식

25일 권고은의 유튜브 채널에서는 '내 원픽 웨딩베뉴에서 7공주 유퀴즈 촬영지에서…내 결혼식장이 되기까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.
카페 사장이 된 권고은은 결혼 준비 중인 근황을 알렸다. 예비 남편과 웨딩 상담을 받으러 간 권고은은 "이곳은 제가 28살에 '유퀴즈' 나왔던 곳. 한참 전부터 제 로망 베뉴였던 논현에서 '유퀴즈'를 찍어서 좋았는데요. 이후에 제 동생이 여기로 이직"이라며 "제 베뉴는 운명의 채플앳논현이다. 다른 곳은 상담도 안 갔다"고 오래 전 자신의 로망이었던 결혼식장에서 결혼식을 올리게 됐다고 밝혔다.
특히 2024년 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 촬영지였던 장소라 더욱 의미를 더했다. 2024년 6월 방송된 '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 7공주 출신 박유림, 황세희, 권고은이 출연해 20년 만에 '러브 송(Love Song)' 무대를 펼쳐 화제가 됐다.
결혼식장 곳곳을 둘러보며 설명을 들은 권고은. 이후 권고은은 스드메 상담을 받으러 부랴부랴 카페에서 화장을 했다. 권고은은 "제 추구미를 온몸으로 보이게 하기 위해 열심히 꾸미고 간다. 친구들이 플래너도 여러군 데 상담받으라고 했는데 저는 마음에 쏙 드는 한 분이 계셨다"고 밝혔다. 권고은은 "프러포즈 2일 후 식장 계약, 2일 후 스드메 계약하려니 늘 배가 고프다"고 차 안에서 햄버거로 식사를 때우며 결혼 준비로 바쁜 일상을 공개하기도 했다.
한편, 권고은은 2003년 7인조 어린이 걸그룹 컬러링 베이비 7공주로 데뷔, '러브 송(Love Song)'으로 많은 사랑을 받았다. 이후 2019년 연극 '1950 결혼기념일'을 통해 배우로 데뷔한 권고은은 최근 카페 사장이 된 근황을 공개하기도 했다.