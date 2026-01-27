'서준맘' 박세미, 코 재수술 후 달라진 외모 "성형 부작용 구축 생겨..갈비뼈 이식"

[스포츠조선 조윤선 기자] '서준맘' 개그우먼 박세미가 코 성형 부작용으로 재수술받았다고 밝혔다.

최근 임성욱의 유튜브 채널에는 박세미가 출연해 코 구축으로 인해 재수술받게 된 사연을 전했다.

박세미는 "성형 중독된 거 아니냐고 하는데 성형은 신중해야 한다"며 "사실 코 수술한 지 15년이 됐다. 시간이 지나면서 코가 짧아지고 구축이 와서 코끝이 많이 들렸다"고 설명했다. 이어 "분명히 돈을 많이 벌었는데도 돈이 자꾸 사라진다 싶었는데 코 때문이었다. 콧구멍이 보이면 돈이 샌다. 그래서 돈을 꽉 쥐고자 이렇게 막은 거다"라고 덧붙였다.

앞서 박세미는 자신의 유튜브 채널 '안녕하세미'를 통해서도 코 재수술 사실을 알린 바 있다. 그는 "15년 전에 실리콘+귀 연골로 코 수술을 했었다. 부작용으로 코가 짧아지면서 콧구멍이 많이 보이기 시작했고 곧 구축이 시작될 것 같다고 해서 오랜 고민 끝에 재수술하게 됐다"고 밝혔다. 그러면서 "여러분 수술은 꼭 신중하게 선택해라. 나도 재수술은 내 인생에 절대 없을 줄 알았다"며 솔직한 조언을 전했다.


이후 공개된 영상에서는 아직 부기가 덜 빠진 박세미의 모습도 공개됐다. 개그맨 이선민이 달라진 코를 보고 웃음을 터뜨리자, 박세미는 "코가 구축이 와서 코끝이 들리고 비가 다 들어가고 난리가 나서 재수술했는데 웃음이 나오냐"고 말했다.

이에 이선민은 "미안한데 (코에) 내 모자도 걸 수 있을 거 같다"며 짓궂게 놀렸고, 박세미는 "모자가 아니라 패딩도 가능하다. 무거운 것도 가능하다. 왜 무거운 걸 걸 수 있는 줄 아냐. 원래는 귀 연골을 넣었는데 이번에는 (코에) 갈비뼈를 넣었다. 내 몸이 다 꼬였다"며 웃으며 말했다.

그러면서 "갈비뼈를 잘라서 코에 심었다. 그러니까 이제 내 코는 갈비뼈"라며 "얼마나 쉬는 게 두려웠으면 부기가 안 빠졌는데도 이러고 산다"고 토로했다.

