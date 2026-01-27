'27kg 감량' 풍자, '뼈말라' 소리 듣더니..부작용 고백 "매운 것도 못 먹어"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 다이어트를 통해 27kg을 감량한 뒤 체질 변화로 겪고 있는 몸의 변화를 공개했다.
26일 풍자의 유튜브 채널에는 '왜 이게 유행이야?'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 풍자는 최근 온라인에서 화제를 모은 불닭볶음탕면에 미역국을 섞어 먹는 이른바 '불닭미역탕면'을 만들어 시식했다.
어렵게 재료를 구해 완성한 '불닭미역탕면'을 맛본 풍자는 "매콤한 너구리 라면 같다. 확실히 맛은 있다. 한국 사람이면 좋아할 맛"이라며 호평했다. 다만 "물을 조금 더 많이 넣어야 할 것 같다. 짜고 맵다"고 덧붙였다.
시식을 마친 뒤 풍자는 토마토 주스를 마시며 다이어트 후 달라진 체질에 대해서도 언급했다. 그는 "은근히 매운 것 같다. 요즘 다이어트하고 나서 매운 걸 잘 못 먹는다"며 "짠 것도 먹으면 힘들다. 이틀 정도는 몸이 힘들다"고 털어놨다.
최근 풍자는 다이어트를 통해 27kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 몸매로 화제를 모았다. 급격한 체중 감량 이후 주변의 반응도 이어졌는데, 한 지인은 풍자를 두고 "이제는 '뼈말라' 수준"이라고 표현해 눈길을 끌었다.
