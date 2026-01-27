"대한민국에서 폭발물 테러가 가능해?"…이지혜도 '깜짝'→순천 일가족 폭살 사건, 차량 폭탄 발견한 단서는?(스모킹건)

[스포츠조선 고재완 기자] 27일 방송하는 KBS2 '스모킹건'에서 '순천 일가족 폭살 사건'을 다룬다.
1995년 2월 6일 저녁. 순천의 한 여관에서 차 한 대가 갑자기 큰 화염에 휩싸였다. 두 딸과 함께 여성이 차에 타고 시동을 거는 순간, 하늘이 무너질 듯한 굉음과 함께 차량이 크게 폭발한 것이다. 이 사고로 뒷좌석에 동승한 두 딸은 겨우 목숨을 건졌지만, 운전석에 탑승했던 여성은 그 자리에서 사망하고 말았다. 순식간에 벌어진 초유의 폭발 사건. 대체 이날 무슨 일이 벌어진 것일지 자세히 파헤쳐본다.
전무후무한 폭발 사고의 원인을 찾기 위해 현장에는 차량 전문가와 폭발 전문가가 총동원됐다. 수사 결과, 결론은 차량결함에 의한 단순 사고가 아닌, 폭발물에 의한 테러라는 것. 누군가 차량에 폭탄을 설치했다는 것인데, 대체 누가 왜 이런 짓을 벌였을지 궁금증을 자아낸다. 피해자 주변 인물로 수사를 좁혀가던 수사팀은 탐문 중 결정적인 증언을 듣게 되고, 곧이어 현장 감식에서 결정적 단서를 발견한다.
이지혜는 "우리나라에서 어떻게 이런 폭발 살인이 일어날 수 있냐"며 "자칫 미제가 될 수 있는 사건인데 끝까지 포기하지 않고 자백을 이끌어낸 수사가 놀랍다"고 감탄했다. 안현모는 "얼핏 완벽해 보이는 알리바이에서 허점을 찾아낸 수사진의 예리함이 진정한 스모킹건"이라며 "해결되지 않은 갈등이 결국 이런 범죄까지 불러왔다"고 안타까움을 전했다.
한편, 이날 방송에는 수사를 직접 지휘하며 사건의 진실을 밝혀낸 김인원 변호사(당시 광주지방검찰청 순천지청 특수 전담 검사)가 출연해 당시 상황을 생생하게 증언한다. 또, 이만종 한국테러학회장이 출연해 범행에 사용된 폭발물을 심도 있게 분석한다. 그리고 이광민 정신건강의학과 전문의는 범인이 왜 폭탄을 범행 도구로 선택했는지 그 속에 숨은 심리를 낱낱이 파헤친다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com