'쌍둥이맘' 한그루, 몸매 관리 비법 "운동 많이 하는 것뿐…필테·요가·웨이트·수영 다한다"(탐비)[SC리뷰]

기사입력 2026-01-27 11:01


'쌍둥이맘' 한그루, 몸매 관리 비법 "운동 많이 하는 것뿐…필테·요가·…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한그루가 '탐정들의 영업비밀'에 출연해 자기관리 비결을 공개했다.

한그루는 지난 26일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 탐정 실화극 '사건 수첩' 코너에 출연했다.

이날 MC 데프콘은 한그루를 향해 "연기면 연기, 외모면 외모, 뭐 하나 빠지는 것 없는 갓벽한 매력! 쌍둥이 출산 후 10년 만에 '신데렐라 게임'에서 복수의 여왕으로 화려하게 귀환한 배우"라고 소개해 눈길을 끌었다.

데프콘이 쌍둥이 엄마라는 사실이 믿기지 않는다며 관리 비결을 묻자, 한그루는 "운동을 많이 하는 것 같아요. 필라테스도 하고, 요가도 하고, 웨이트도 하고, 수영도 하고."라고 밝혀 감탄을 자아냈다.

이어 김풍은 "그런 게 있잖아요. 저는 아이가 한 명 밖에 없어 가지고. (쌍둥이는) 좀 지나면, 어느 수준이 넘으면 자기들끼리 노니까 약간 오히려 좋다고 하는데 어떠세요?"라며 질문했고, 한그루는 "이제는 제가 말을 하면 잘 알아듣고. (제가) 좀 무서운 엄마거든요. 정말 카리스마 있는 엄마라서 잘못하면 굉장히 무섭게 훈육하고 있어서 아이들이 말로 '뭐해~' 라고 하면 알아서 다 해요"라고 솔직하게 답했다.

또한 그녀는 "실제로 동네에서 지인분들이 아이들이 말을 안 들으면 '한그루 이모네 집으로 가라'"라고 한다며 "그러면 아이들이 바로 말 잘 듣고 '제발 보내지 말아 달라'고 한다고 덧붙여 웃음을 안겼다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'맨시티-아스널 연이어 잡았지만' 임시 감독 서럽네...맨유, 캐릭 체제에서 1월 영입은 없다!

3.

"손흥민도 없잖아" '절친' 케인, EPL 복귀 'NO'→뮌헨 단장 공식 인정! "재계약 협상 개시"

4.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

5.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.