김지선, 대학로서 '대박 난 음식점' 결국 폐업 "오징어 값 6배 올라 못 버텨"

기사입력 2026-01-27 14:29


김지선, 대학로서 '대박 난 음식점' 결국 폐업 "오징어 값 6배 올라 …

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김지선이 운영하던 음식점을 폐업하게 된 현실적인 이유를 털어놨다.

26일 '엄쑈' 채널에는 '떡볶이 맛집 동네 대학로 길거리에서 인생 떡볶이 만났습니다'라는 영상이 공개됐다.

김지선은 대학로를 거닐며 "남편을 여기에서 만났다"라며 추억에 젖었다. 이어 한 음식점 앞에 멈춰 서더니 "여기가 우리 가게였다. 옛날 가게 자리"라고 밝혔다.


김지선, 대학로서 '대박 난 음식점' 결국 폐업 "오징어 값 6배 올라 …
김지선은 "진짜 맛있었다. 근데 오징어 값이 6배 올라서 도저히 운영할 수 없어 막을 내렸다"라며 진한 아쉬움을 드러냈다.

김지선은 남편과 함께 오래 시간 오징어보쌈 집을 운영, 대학로 대표 맛집으로 만들었다. 하지만 원재료 가격 급등을 이기지 못하고 결국 문을 닫은 것으로 보인다.

한편 김지선은 지난 2003년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 3남 1녀를 뒀다. 둘째 아들은 래퍼 시바(SIVAA)로 활동 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 이동국도 못한 일, 韓 역사상 최초 EPL 스트라이커 '대성공' 나올까...오현규(풀럼-팰리스-리즈) 관심 대폭발

2.

[오피셜]'현대모비스맨' 함지훈, 올시즌 종료 후 은퇴 선언…2월5일부터 은퇴투어, 4월8일 공식 은퇴식

3.

CEO, 사장, 단장, 감독 다 한국까지 와 띄워주더니 포지션은 바꿔버리네...메이저는 냉정한 곳이구나

4.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

5.

'순위 예측 완전 틀렸다' 올해는 맞으면 기적 "올해 우리가 3위 예상이라고요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.