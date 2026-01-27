"이하이, 행정 처분 받을수도" 근황에 깜짝...1인 기획사, 5년간 미등록 운영
[스포츠조선 정안지 기자]가수 이하이가 1인 기획사를 5년 9개월 동안 미등록 상태로 운영해 온 사실이 알려졌다.
27일 필드뉴스에 따르면 이하이가 설립한 1인 기획사가 5년 넘게 관할 당국에 등록하지 않고 불법 운영되어 온 사실이 뒤늦게 드러났다.
해당 매체가 확인한 등기부등본에 따르면 기획사 '에잇오에잇하이레코딩스'의 현재 대표 이사는 이하이이며, 사내이사는 친언니 이 모 씨가 맡고 있는 가족 회사 형태다.
그러나 운영 중 문제가 발생했다. 매체에 따르면 문화체육관광부는 미등록 기획사 문제를 양성화하기 위해 지난해 말까지를 '일제 등록 계도기간'으로 정하고 자진 등록을 유도했으나, 이하이 측이 이 기간이 종료된 지 3주가 지나서야 등록 절차를 밟았다는 것.
문체부는 계도기간 종료 후 미등록 사업자에 대해 형사 고발 등 엄정한 행정 조치를 예고한 가운데 매체는 "당국의 행정 처분을 피하기 어려울 전망"이라고 밝혔다.
이와 관련해 이하이의 소속사 측은 해당 매체를 통해 "이하이가 당사와 전속계약을 맺고 활동해 왔기 때문에 개인 법인에 별도로 대중문화예술기획업 등록이 필요하다는 점을 인지하지 못했다"며 "회사와 아티스트 모두의 무지와 불찰로 발생한 일이다. 앞으로는 관련 법규와 절차를 더욱 철저히 확인하겠다"라고 사과했다.
