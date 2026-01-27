"이하이, 행정 처분 받을수도" 근황에 깜짝...1인 기획사, 5년간 미등록 운영

최종수정 2026-01-27 15:15

"이하이, 행정 처분 받을수도" 근황에 깜짝...1인 기획사, 5년간 미…

[스포츠조선 정안지 기자]가수 이하이가 1인 기획사를 5년 9개월 동안 미등록 상태로 운영해 온 사실이 알려졌다.

27일 필드뉴스에 따르면 이하이가 설립한 1인 기획사가 5년 넘게 관할 당국에 등록하지 않고 불법 운영되어 온 사실이 뒤늦게 드러났다.

해당 매체가 확인한 등기부등본에 따르면 기획사 '에잇오에잇하이레코딩스'의 현재 대표 이사는 이하이이며, 사내이사는 친언니 이 모 씨가 맡고 있는 가족 회사 형태다.

그러나 운영 중 문제가 발생했다. 매체에 따르면 문화체육관광부는 미등록 기획사 문제를 양성화하기 위해 지난해 말까지를 '일제 등록 계도기간'으로 정하고 자진 등록을 유도했으나, 이하이 측이 이 기간이 종료된 지 3주가 지나서야 등록 절차를 밟았다는 것.

문체부는 계도기간 종료 후 미등록 사업자에 대해 형사 고발 등 엄정한 행정 조치를 예고한 가운데 매체는 "당국의 행정 처분을 피하기 어려울 전망"이라고 밝혔다.

이와 관련해 이하이의 소속사 측은 해당 매체를 통해 "이하이가 당사와 전속계약을 맺고 활동해 왔기 때문에 개인 법인에 별도로 대중문화예술기획업 등록이 필요하다는 점을 인지하지 못했다"며 "회사와 아티스트 모두의 무지와 불찰로 발생한 일이다. 앞으로는 관련 법규와 절차를 더욱 철저히 확인하겠다"라고 사과했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 이동국도 못한 일, 韓 역사상 최초 EPL 스트라이커 '대성공' 나올까...오현규(풀럼-팰리스-리즈) 관심 대폭발

2.

[오피셜]'현대모비스맨' 함지훈, 올시즌 종료 후 은퇴 선언…2월5일부터 은퇴투어, 4월8일 공식 은퇴식

3.

CEO, 사장, 단장, 감독 다 한국까지 와 띄워주더니 포지션은 바꿔버리네...메이저는 냉정한 곳이구나

4.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

5.

'순위 예측 완전 틀렸다' 올해는 맞으면 기적 "올해 우리가 3위 예상이라고요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.