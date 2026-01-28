김승수, 박세리와의 '결혼설' 가짜뉴스에 "AI가 동영상 짜깁기 너무 잘해" ('사랑을 처방해 드립니다')

최종수정 2026-01-28 14:58

28일 더 세인트 웨딩에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'의 제작발표회. 김승수가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.28/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김승수가 골프 여제 박세리와의 가짜뉴스 결혼설에 해명했다.

김승수는 28일 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 언론 제작발표회에서 "AI가 가짜뉴스로 동영상 짜깁기를 너무 잘한다"며 "이는 전혀 사실무근이다"라고 했다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다. '진짜가 나타났다!', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' 등을 연출한 한준서 감독과 '옥씨부인전', '엉클', '내 생애 봄날' 등을 집필한 박지숙 작가가 의기투합했다.

김승수는 따뜻하고 소탈한 공명정대한 의원 대표원장 공정한 역을 맡았다. 그는 극 중 유호정과 MBC 드라마 '깍두기', '사랑해서 남주나'에 이어 세 번째로 부부 호흡을 맞췄다.

김승수는 "저 역시 부부의 연을 세 번이나 맺게 된 분은 유호정 씨가 처음이다. 평소에도 '여보야'라고 부를 정도로 친하고, (이)재룡이 형 앞에서도 농담을 많이 한다. 그만큼 한성미 역을 유호정 씨가 맡는다고 했을 때, 크게 걱정할 거 없이 '평소대로 하면 되는구나', '좀만 더 야단맞으면 되겠구나' 했다"고 웃으며 말했다.

또한 김승수는 최근 불거진 박세리와의 결혼설에 억울함을 표하기도 했다. 그는 "억울한 게 활동하는 내내 유부남이라고 맨날 오해를 받다가, 이제야 유부남이 아니라고 밝혀진 지 얼마 안 됐는데, 또 다시 결혼을 시켜주셨다. 다 아시겠지만, AI가 가짜 동영상 짜깁기를 너무 잘한다. 실제로 박세리 씨와는 예능에서 재밌게 했는데, (AI 가짜뉴스로) 잘못 확산됐다. 전혀 사실무근이다. 이미 많은 분들께서 안 믿고 계실 거라 생각한다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

