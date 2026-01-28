향년 27세..가수 모수진, 갑작스런 사망 "사인 비공개, 추측 삼가주길"[전문]

|
[스포츠조선 김소희 기자]어쿠스틱 콜라보의 보컬리스트로 활동해온 모수진이 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 27세
어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났다"며 비보를 전했다.
이어 "모든 장례 절차는 유가족의 뜻에 따라 가족, 친지 및 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정"이라며 "고인의 마지막 가는 길이 평온할 수 있도록 조용한 애도를 부탁드린다"고 밝혔다.
어쿠스틱 콜라보의 보컬리스트로 활동하던 모수진님 별세 관련 소속사의 공식 입장을 안내드립니다.
너무나 슬프고 안타까운 소식을 전해드리게 되어 죄송합니다.
어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났습니다. 갑작스러운 비보에 유가족 분들은 깊은 슬픔에 빠져 있습니다.
유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 하였으니 너른 양해 부탁드립니다.
또한 근거 없는 추측이나 루머 유포는 삼가 주시기를 정중히 부탁드립니다.
모든 장례 절차는 유가족 뜻에 따라 가족, 친지 및 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정입니다. 고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 주시기를 바랍니다.
삼가 고인의 명복을 빕니다.