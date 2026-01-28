유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

기사입력 2026-01-28 16:03


[스포츠조선 김소희 기자]유튜버 유병장수걸(유병장수girl)이 향년 28세로 세상을 떠났다.

28일 유병장수걸의 남자친구는 공식 유튜브 채널을 통해 "
장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 되었다"라며 부고 소식을 전했다.

그는 "
기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자고 시작했던 유튜브가 많은 분들의 사랑을 받게 되었고, 여러분의 따뜻한 관심은 장수걸에게 큰 힘이 되었다"며 "유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 이제는 고통 없이 편안히 쉬기를 바란다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 전했다.

유병장수걸은 20만여 구독자를 보유한 유튜버로, 20대 나이에 희귀암의 일종인 비투명세포 신장암 4기 진단을 받고 투병해왔다. 그는 공식 유튜브 채널을 통해 '암 환자 브이로그'라는 제목으로 항암 치료와 시술 등 일상을 솔직하게 공개하며 팬들과 네티즌들로부터 많은 응원과 지지를 받아왔다. 특히 그는 지난해 11월 마지막 근황으로 "통증이 너무 심해 자가통증조절장치를 하고 왔다. 다만 시술이 실패해 피와 액체가 척추 쪽에서 계속 새고 있다"고 전하며 힘겨운 투병 과정을 공유한 바 있다.

다음은 유병장수걸 부고글 전문

안녕하세요.

유병장수걸 남자친구입니다.

장수걸이 오랜 투병 끝에


하늘의 별이 되었습니다.

기약 없는 투병 생활을 시작하며

무언가 해보자고 시작했던 유튜브가

이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 되었고,

여러분의 따뜻한 관심은

장수걸에게 정말 큰 힘이 되었습니다.

유병장수걸 채널을 사랑해주신

모든 분들께 진심으로 감사드리며,

이제는 고통 없이

편안히 쉬기를 바랍니다.

삼가 고인의 명복을 빕니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

