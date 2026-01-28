장윤정, 120억家 되기까지 이런 시절이… "월세 밀려 쫓겨나고 이불 속 드라이어로 버텼다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정이 화려한 성공 뒤에 숨겨진 무명 시절의 극심한 생활고를 솔직하게 털어놨다.
장윤정은 "한 4년을 쉬었는데, 그 시간을 너무 가난하게 살았다"고 운을 뗐다. 그는 "그때 강아지를 키웠는데, 겨울에 운동장에 데리고 나가 같이 뛰면서 체온을 올린 뒤 목욕을 시켰다"며 "난방이 제대로 안 되니까 강아지랑 이불 속에 들어가 드라이어를 틀어놓고 하우스처럼 만들어 자기도 했다"고 회상했다.
그는 무명 가수들의 현실적인 고민에 대해서도 언급했다. 장윤정은 "실력도 있고 성격도 좋고 행사도 잘하는데 안 되는 친구들을 보면 결국 문제는 노출"이라며 "방송이 안 되면 알려질 방법이 없다"고 안타까워했다. 이어 "그래서 내가 계속 끌어내서라도 노출을 만들어주려고 하는 것"이라고 선배로서의 책임감을 드러냈다.
한편 장윤정은 120억 원에 용산구 서빙고동에 위치한 펜트하우스를 전액 현금으로 매입해 화제를 모은 바 있다.
