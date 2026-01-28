'81세' 노주현, 집값만 봐도 충격..."800평 대저택, 대형 아파트 한 채 값"

기사입력 2026-01-28 19:28


'81세' 노주현, 집값만 봐도 충격..."800평 대저택, 대형 아파트…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 노주현이 어마어마한 스케일의 '800평 대저택'을 공개했다.

28일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에서는 '시트콤 레전드의 만남! 선우용여와 노주현의 눈물나는 50년 우정 (+손주 배틀)' 영상이 업로드 됐다.

이날 '선우용여 남사친' 노주현을 만나러 가는 날. 선우용여는 친구에게 주기 위해 일본에서 온 차와 유명 고량주, 진도에서 구한 구기자차, 식당을 하는 친구를 위한 종이호일 등을 선물로 준비했다.

선우용여는 56년지기 노주현과 TBC 방송국 2년 선후배이기도 했다.

그는 "잠깐 본 거 말고는 정말 오래간만에 보는 거다. 드라마 '아씨'에서 우리 아들로 출연했다"라 설명했다.


'81세' 노주현, 집값만 봐도 충격..."800평 대저택, 대형 아파트…
PD는 "저희 유튜브에서 첫 남자사람친구다"라 했고 선우용여는 "노주현은 TBC 가족이었고 그리고 편안하다. 또 가정을 잘 지키고 있는 남자다"라 했다.

드라마 '아씨'와 '장미의 전쟁'에서도 호흡을 맞췄다. 선우용여와 한 살 차이인 노주현. 선우용여는 "솔직히 맛대가리는 없게 생겼다. 난 남자다운 얼굴이 좋다"며 디스하다가도 "노주현은 스캔들도 없다. 내가 보기에는 걔도 여자가 달려들면 무서워 할 타입이다"라고 농담했다.

1967년 TBC 5기로 데뷔한 원조 꽃미남 노주현은 800평 카페 겸 집으로 선우용여를 초대했다. 건물 자체가 강아지 집이기도 한 엄청난 스케일을 자랑하기도 했다.


. 예쁜 800평 대저택 부지에 노주현은 "내가 이거 옛날에 대형 아파트 한 채 값 주고 산 거다. 우리 마누라한테 구사리 되게 맞았다"라고 회상했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]민희진, 뉴진스 템퍼링 부인하면서…"실체는 멤버 가족"(종합)

2.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

3.

차은우, '1000억 배상' 폭탄 맞나…세금 논란 후폭풍

4.

[공식]이동진♥김지연, 결혼 9년 만 부모된다 "쌍둥이 임신, 예쁜 천사들 찾아와"(전문)

5.

[공식]어도어, '뉴진스 해체설 제기' 민희진에 "법정서 얘기하면 될 일"

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]민희진, 뉴진스 템퍼링 부인하면서…"실체는 멤버 가족"(종합)

2.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

3.

차은우, '1000억 배상' 폭탄 맞나…세금 논란 후폭풍

4.

[공식]이동진♥김지연, 결혼 9년 만 부모된다 "쌍둥이 임신, 예쁜 천사들 찾아와"(전문)

5.

[공식]어도어, '뉴진스 해체설 제기' 민희진에 "법정서 얘기하면 될 일"

스포츠 많이본뉴스
1.

진짜 손흥민만 사랑했나보네...콘테 감독, 제자와 막장 저격쇼 "심술궂은 사람, 아무도 사랑하지 않아"

2.

'포스트 이정효 시대 준비' 광주, 후아힌 1차 동계 전지훈련 성공적 마무리

3.

"올림픽 e스포츠 게임즈(OEGs) 워킹그룹 구성" 대한체육회X문체부X게임산업 전문가 협업,대응 시스템 구축[공식발표]

4.

FC서울의 정중동, 잠잠한 이적 시장? 기본 뼈대 유지→'안정감 추가' 알찬 보강

5.

'韓 축구 또 미친다' 3개월만에 25골-8도움 합작 MLS 초대박 히트상품 '흥부 듀오' 시즌2 개봉 임박.. "블록버스터 영화 보다 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.