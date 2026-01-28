MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

기사입력 2026-01-28 19:44


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] MBC가 오는 2월 7~8일 마카오에서 개최할 예정이던 '쇼! 음악중심 in 마카오(MACAU)' 공연을 전격 취소했다. 개최를 불과 열흘 앞둔 시점에서 내려진 결정이다.

MBC는 28일 공식 입장문을 통해 "현지 사정 및 제반 여건을 종합적으로 검토한 결과, 부득이하게 '쇼! 음악중심 in 마카오'의 이번 개최를 취소하게 됐다"며 "기대해주신 팬 여러분과 관계자 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드리며, 향후 보다 안정적인 환경이 조성될 경우 다시 한 번 공연을 추진할 수 있도록 검토해 나가겠다"고 밝혔다. 다만 구체적인 취소 사유는 공개하지 않았다.


당초 '쇼! 음악중심 in 마카오'는 마카오 현지 야외 공연장인 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열릴 예정이었다. 야외 공연 특유의 대형 무대 연출과 K팝 대형 라인업으로 관심을 모았다. MC로는 투어스 도훈, 하츠투하츠 에이나, 제로베이스원 김규빈, 장하오가 나설 예정이었고, 출연진에는 알파드라이브원, 엔하이픈, 킥플립, 보이넥스트도어, 하츠투하츠, NCT 마크, 텐, 엑스디너리 히어로즈, 제로베이스원, 스테이씨, WayV, 엔싸인, 싸이커스 등이 이름을 올렸다.


앞서 출연 예정 팀들 가운데 일본 국적 멤버들이 포함된 팀, 혹은 일본인 멤버 비중이 높은 일부 팀의 출연이 불발되면서 공연 정상 개최 여부를 둘러싼 우려가 제기됐고, 결국 공연은 개최 열흘을 앞두고 전격 취소됐다

MBC는 공연 취소와 관련해 정치, 외교적 배경이나 비자 문제 여부에 대해서는 별도 언급을 하지 않은 채 "현지 사정 및 제반 여건"이라는 공식 입장만을 유지했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

