'마이큐♥' 김나영, 11살 子 독립선언에 충격.."빨리 커서 집 나가고파"
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김나영의 첫째 아들 신우가 깜짝 독립 선언을 했다.
28일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 "집밥도 일도 데이트도 열심히 하는 요즘 나영이네 일상 모음zip" 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 김나영은 아들 신우에게 마사지 서비스를 받으며 일상을 나누던 중 뜻밖의 발언을 듣게 됐다.
김나영은 신우에게 "오늘 몇 월 며칠이냐"고 물었다. 신우는 "1월 1일"이라고 답했고, 김나영은 "신우가 몇 살이 된 날이냐"라고 재차 물었다. 신우는 "11살"이라며 "빨리 20세가 되고 싶다. 나가서 독립하고 싶다"라고 깜짝 발언해 웃음을 자아냈다.
이에 김나영은 놀란 표정으로 "왜 집을 나가려고 하냐. 나가서 뭐할 거냐"라고 묻자, 신우는 "대학교 갈 거다. 농구 체육대학교에 가고 싶다"며 구체적인 진로 계획까지 솔직하게 털어놓았다. 훌쩍 큰 아들의 독립 포부에 감회가 새로워진 김나영은 "대학교 때도 같이 살자"며 서운함과 애정을 동시에 드러내 웃음을 더했다.
이어 "체육대학교에 들어가기 위해서는 체력이 좋아야 한다. 영양분도 잘 섭취해야 한다"며 함께 요리할 것을 제안했고, 모자(母子)는 버터 장조림 비빔밥을 만들며 추억을 쌓았다. 이후 먹음직스러운 음식이 완성되자, 남편 마이큐와 둘째 아들 이준까지 함께 행복한 식사 시간을 가졌다.
한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔다. 이후 공개 데이트와 가족 여행 등을 통해 꾸준히 애정을 드러낸 두 사람은 지난해 10월 3일 4년 열애 끝에 결혼식을 올리며 가족이 됐다.
