진태현 "딸 잃고 3년간 ♥박시은만 케어..감정 꾹꾹 누르다 암진단"(남겨서 뭐하게)

28일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 진태현이 출연해 근황과 함께 투병 당시 이야기를 전했다.
이날 MC 이영자가 "많은 분들이 궁금해하신다. 도대체 어떤 수술을 받은 거냐"고 묻자, 진태현은 "우리가 알고 있는 갑상선에 암이 생긴 것"이라며 담담하게 자신의 상태를 밝혔다.
이에 박세리가 "전조 증상 같은 게 있었느냐"고 질문하자, 진태현은 "병을 알기 전까지는 몰랐다가 확진을 받고 나서 돌이켜보니 2~3년 전부터 많이 피곤했던 것 같다"고 털어놨다. 그는 "이유 없이 피곤했고, 오후 2~3시만 되면 방전된 것처럼 힘이 없었다"고 당시를 회상했다.
이영자가 "그전에는 건강검진을 받지 않았느냐"고 묻자, 진태현은 "2025년 4월에 처음 받아봤다. 45년 인생에서 처음이었다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 그는 "건강에 크게 관심이 없었다. 오히려 제 몸을 들여다보면 걱정이 더 많아질 것 같았다"며 "결혼 10주년을 맞아 아내가 한 번쯤은 해봐야 하지 않겠냐고 권해서 검진을 받게 됐다. 아내 덕분에 알게 된 것"이라고 전해 안타까움을 더했다.
당시 아내 박시은의 반응에 대해서는 "같이 건강검진을 받았고, 결과도 옆에서 함께 들었다. 정말 많이 놀라더라"며 긴박했던 순간을 떠올렸다.
진태현은 "암 진단 시기를 보면, 태은이를 하늘나라로 보내고 2~3년 동안 단 한 번도 제 감정을 밖으로 표현하지 않았다"며 "아내가 힘들까 봐 오로지 아내 케어에만 집중했다"고 고백했다. 이어 "그래서 아내가 제 암 소식을 듣고 그동안 제가 꾹꾹 눌러온 것 때문 아니냐며 많이 미안해했다. 앞에서 운 적도, 슬퍼한 적도 없이 시은 씨만 챙겼다"고 전해 먹먹함을 안겼다.
한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼해 2022년 임신 소식을 전했으나 출산 예정일을 20일 앞두고 유산하는 아픔을 겪었다. 지난해 6월 갑상선암 수술을 받은 그는 현재 꾸준한 회복 중으로, 러닝을 포함한 일상적인 운동과 지속적인 자기 관리로 건강을 챙기며 많은 응원을 받고 있다.