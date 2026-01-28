"日, 올림픽 출전권 따 놓은 당상?" U-21로 아시안컵 우승 후 올림픽 예선 개최 플랜 '척척'…中 '경계'

[스포츠조선 윤진만 기자]중국이 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 우승한 일본 축구가 2028년 LA올림픽 아시아 지역예선을 개최를 고려하고 있다는 소식에 강한 경계심을 표했다.
중국 포털 '소후닷컴'은 지난 26일, 일본의 차기 올림픽 개최지 선정에 대한 일본축구협회(JFA)의 입장을 전했다. 이 매체는 "일본의 야망을 과소평가할 수 없다. 일본이 유치 신청을 고려하고 있다는 사실 자체가 강력한 메시지다. 일본은 아시아 최고의 육성 능력과 최고의 전력을 자랑한다. 자국에서 대회를 개최함으로써 올림픽 출전권을 확보할 수 있는 유리한 위치에 놓였다"라고 경계했다.
'소후닷컴'은 중국축구협회는 올림픽 아시아 예선에 관해 별다른 움직임을 보이지 않고 있다며, "U-23 아시안컵에서 준우승을 차지한 U-23 대표팀 입장에선 다음 대회를 자국 대회에서 개최하는 것은 큰 힘이 될 것이다. 장거리 이동의 부담을 덜고 전국 각지의 응원을 받으며 익숙한 호나경에서 경기를 할 수 있다는 점은 조별리그와 본선에서 중요한 순간에 결정적인 요소가 될 수 있다"라고 적었다.
이어 "중국과 일본은 국가대표팀부터 유소년팀부터 오랫동안 경쟁해왔다. U-23 아시안컵 개최지 선정 작업이 본격적으로 시작되면, 올림픽 예선을 놓고 새로운 맞대결을 펼칠 것"이라고 전망했다.
앞서 야마모토 마사쿠니 JFA 기술위원장은 "LA올림픽 예선 개최지 입후보를 검토하고 있다. 중동 등과 어떻게 경쟁해 나갈지 고민해야 한다. 긴장감을 갖고 대응하겠다"라고 말했다. 야마모토 회장은 아시안컵 우승 귀국 현장에서도 이같은 의지를 재표명했고, 올림픽 세대 선수들은 환영의 입장을 나타냈다.
LA올림픽은 2028년 7월 개막한다. 올림픽 출전권은 2028년 U-23 아시안컵을 통해 가린다. 2024년 카타르 U-23 아시안컵처럼 한 지역에서 대회 방식으로 모여 치를 계획이다. LA 올림픽에선 남자 축구 본선 진출팀이 기존 16개국에서 12개국으로 준다. 아시아축구연맹(AFC)에 배당된 티켓도 덩달아 3.5장에서 2장으로 감소한다. 개최국이 올림픽 출전권 확보에 더 유리할 수밖에 없다.
이민성호는 이번 아시안컵 준결승에서 21세 이하로 선수단을 꾸린 일본에 0대1로 패했다. 김상식 감독이 이끄는 베트남과의 3-4위전에서도 승부차기 끝에 패하며 최종순위 4위에 머무르며 불안한 행보를 이어갔다. 2024년 파리올림픽 출전이 불발된 대한민국은 다음 올림픽에 출전하기 위해선 2028년 대회에선 최소 준우승을 차지해야 한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com