랄랄, '임신설' 부른 수영복 사진 그 후…"진짜 살 뺀다" 과거 바프까지 공개
[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 체중 감량에 대한 강력한 의지를 드러내며 본격적인 다이어트에 돌입했다.
랄랄은 28일 자신의 SNS를 통해 다이어트를 다짐하는 영상과 함께 과거 날씬했던 시절의 사진들을 대거 공개했다.
공개된 영상에서 랄랄은 "진짜 살 뺄 거예요 여러분, 진짜"라고 외치며 지하 3층부터 18층까지 계단을 오르는 모습을 보여 다이어트 의지를 드러냈다.
그러나 곧이어 공개된 영상에서는 김치볶음밥과 소시지, 닭가슴살을 연달아 먹으며 다시 한 번 "저 진짜 살 뺄 거예요, 진짜로"라고 강조해 웃음을 자아냈다.
이후 랄랄은 과거 바디프로필 사진을 공개하며 "바프도 했었는데", "이때부터 지금까지 성형 1도 안 함. 살에 다 파묻힌 이목구비"라는 문구를 덧붙이며 과거의 리즈 시절을 소환했다.
선명한 복근과 슬림한 라인이 돋보이는 바디 프로필 사진까지 공개돼 팬들의 시선을 끌었다.
앞서 랄랄은 최근 몸무게가 73kg에 육박한다고 솔직하게 밝혀 화제를 모았다.
특히 수영복 사진을 올린 뒤 볼록한 배 때문에 둘째 임신설이 불거지자 "임신이 아니라 살"이라고 직접 해명하며 또 한 번 웃픈 해프닝을 만들기도 했다.
