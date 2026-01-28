랄랄, '임신설' 부른 수영복 사진 그 후…"진짜 살 뺀다" 과거 바프까지 공개

기사입력 2026-01-28 23:46


랄랄, '임신설' 부른 수영복 사진 그 후…"진짜 살 뺀다" 과거 바프까…

랄랄, '임신설' 부른 수영복 사진 그 후…"진짜 살 뺀다" 과거 바프까…

[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 체중 감량에 대한 강력한 의지를 드러내며 본격적인 다이어트에 돌입했다.

랄랄은 28일 자신의 SNS를 통해 다이어트를 다짐하는 영상과 함께 과거 날씬했던 시절의 사진들을 대거 공개했다.

공개된 영상에서 랄랄은 "진짜 살 뺄 거예요 여러분, 진짜"라고 외치며 지하 3층부터 18층까지 계단을 오르는 모습을 보여 다이어트 의지를 드러냈다.

그러나 곧이어 공개된 영상에서는 김치볶음밥과 소시지, 닭가슴살을 연달아 먹으며 다시 한 번 "저 진짜 살 뺄 거예요, 진짜로"라고 강조해 웃음을 자아냈다.

이후 랄랄은 과거 바디프로필 사진을 공개하며 "바프도 했었는데", "이때부터 지금까지 성형 1도 안 함. 살에 다 파묻힌 이목구비"라는 문구를 덧붙이며 과거의 리즈 시절을 소환했다.

선명한 복근과 슬림한 라인이 돋보이는 바디 프로필 사진까지 공개돼 팬들의 시선을 끌었다.


랄랄, '임신설' 부른 수영복 사진 그 후…"진짜 살 뺀다" 과거 바프까…
앞서 랄랄은 최근 몸무게가 73kg에 육박한다고 솔직하게 밝혀 화제를 모았다.

특히 수영복 사진을 올린 뒤 볼록한 배 때문에 둘째 임신설이 불거지자 "임신이 아니라 살"이라고 직접 해명하며 또 한 번 웃픈 해프닝을 만들기도 했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

2.

민희진 측, 뉴진스 멤버 母 문자 공개…"하이브서 템퍼링한 걸로 얘기해달라고"

3.

진태현, 갑상선암 전조증상 고백.."3년 전부터 극심한 피로, 낮 2시면 방전됐다"

4.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

5.

향년 27세..가수 모수진, 갑작스런 사망 "사인 비공개, 추측 삼가주길"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

2.

민희진 측, 뉴진스 멤버 母 문자 공개…"하이브서 템퍼링한 걸로 얘기해달라고"

3.

진태현, 갑상선암 전조증상 고백.."3년 전부터 극심한 피로, 낮 2시면 방전됐다"

4.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

5.

향년 27세..가수 모수진, 갑작스런 사망 "사인 비공개, 추측 삼가주길"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"강백호? 포수는 안돼!" 100억 거포보다 팀이 최우선…68세 노장의 올곧은 소신 [멜버른포커스]

2.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

3.

"도영아 왜 다쳤을까? 탑티어인데" 류현진 전담 트레이너, 친정 KIA 돌아온 이유 증명한다

4.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

5.

이런 반전이! LAD 로버츠 감독, 새로운 감독직 원한다…"2028 LA 올림픽서 대표팀 맡겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.