"얼음만 먹고 일주일 버텨" 빌리 츠키·문수아, 극한 다이어트 고백 '충격'

최종수정 2026-01-29 05:49

"얼음만 먹고 일주일 버텨" 빌리 츠키·문수아, 극한 다이어트 고백 '충…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 빌리의 츠키와 문수아가 연습생 시절 겪었던 극한 다이어트 경험을 솔직하게 고백해 충격을 안겼다.

28일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 "얼음만 씹고 일주일 버틴 썰 | 아무튼떠들러왔는데"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 아이돌 연습생 시절, 무대 위 완벽한 몸매를 만들기 위해 감행했던 극단적인 다이어트 방법들을 털어놨다.

문수아는 먼저 인생 최대 체중을 묻는 질문에 "55kg"이라고 답하며, 어머니가 "키에서 120을 뺀 몸무게를 유지해야 예쁘게 나온다"며 엄격하게 체중을 관리했다고 밝혔다. 그는 "요즘 미의 기준이 '뼈말라'로 바뀌었다. 왜 서로 살 얘기를 해야 하는지 모르겠다"며 현재 아이돌 산업의 과도한 외모 기준을 지적했다.

츠키 또한 "무대 의상 피팅할 때 진짜 아동복 같은 옷을 입기도 한다"며 현재 아이돌 미의 기준이 얼마나 혹독한지 생생하게 전했다.


"얼음만 먹고 일주일 버텨" 빌리 츠키·문수아, 극한 다이어트 고백 '충…
이어 두 사람은 연습생 시절 경험담을 생생하게 털어놨다. 츠키는 "같이 연습하던 언니와 하루 아침·점심·저녁으로 막대사탕 3개만 먹으며 4~5kg씩 감량했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

문수아는 "제일 최악의 방법은 얼음만 먹고 일주일 버틴 것"이라며 "어리니까 가능했던 거지만, 누구도 따라하면 안 된다"고 경고했다. 그는 "처음 3일은 괜찮았는데, 4일째부터 걷는 감각이 사라지고, 계단을 오를 때 하늘에 붕 떠있는 느낌이었다. 그때가 최저 몸무게인 42kg이었다. 이후 '이제 진짜 못하겠다'고 결심했다"고 회상했다.

츠키 또한 "저는 자기 싸움을 한다. 빈혈처럼 어지러우면 그냥 버틴다"며 "어느날에도 빈혈이 왔는데 '아 오케이'하고 혼자 버텼다. 근데 그때 이후로 기억이 없었다. 그대로 쓰러진 것"이며 극한 체중 감량이 가져온 위험성을 강조했다.

한편 츠키와 문수아가 속한 그룹 빌리는 지난 27일 오후 6시 프리 릴리즈 싱글 'cloud palace ~ false awakening' 발매했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

2.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

3.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

4.

이지혜, '인중축소술' 효과 제대로 터졌다..."얼굴 비율부터 달라졌다"

5.

노주현, '美 코넬대+185cm 훈남' 손자 자랑할만하네...최초 공개 "매력적이다"

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

2.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

3.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

4.

이지혜, '인중축소술' 효과 제대로 터졌다..."얼굴 비율부터 달라졌다"

5.

노주현, '美 코넬대+185cm 훈남' 손자 자랑할만하네...최초 공개 "매력적이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 또 미친다' 3개월만에 25골-8도움 합작 MLS 초대박 히트상품 '흥부 듀오' 시즌2 개봉 임박.. "블록버스터 영화 보다 흥분된다"

2.

"이건 기회야" 무주공산된 다저스 2루…김혜성 향한 '경쟁 청신호' 전망 나왔다

3.

'韓 축구, 미칠 시간이다' 팀 훈련 합류 포착! 'PSG 판매불가 자산' 이강인, 뉴캐슬전 8경기 만에 출전 임박.."엔리케, 실망시키지 말자"

4.

"올림픽 e스포츠 게임즈(OEGs) 워킹그룹 구성" 대한체육회X문체부X게임산업 전문가 협업,대응 시스템 구축[공식발표]

5.

'메시는 신, 호날두는 인간?' 디 마리아 "메시는 마테차 마시며 최고 된 '신의 재능', 호날두는 순수 노력파"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.