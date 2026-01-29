"얼음만 먹고 일주일 버텨" 빌리 츠키·문수아, 극한 다이어트 고백 '충격'
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 빌리의 츠키와 문수아가 연습생 시절 겪었던 극한 다이어트 경험을 솔직하게 고백해 충격을 안겼다.
28일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 "얼음만 씹고 일주일 버틴 썰 | 아무튼떠들러왔는데"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 아이돌 연습생 시절, 무대 위 완벽한 몸매를 만들기 위해 감행했던 극단적인 다이어트 방법들을 털어놨다.
문수아는 먼저 인생 최대 체중을 묻는 질문에 "55kg"이라고 답하며, 어머니가 "키에서 120을 뺀 몸무게를 유지해야 예쁘게 나온다"며 엄격하게 체중을 관리했다고 밝혔다. 그는 "요즘 미의 기준이 '뼈말라'로 바뀌었다. 왜 서로 살 얘기를 해야 하는지 모르겠다"며 현재 아이돌 산업의 과도한 외모 기준을 지적했다.
츠키 또한 "무대 의상 피팅할 때 진짜 아동복 같은 옷을 입기도 한다"며 현재 아이돌 미의 기준이 얼마나 혹독한지 생생하게 전했다.
이어 두 사람은 연습생 시절 경험담을 생생하게 털어놨다. 츠키는 "같이 연습하던 언니와 하루 아침·점심·저녁으로 막대사탕 3개만 먹으며 4~5kg씩 감량했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
문수아는 "제일 최악의 방법은 얼음만 먹고 일주일 버틴 것"이라며 "어리니까 가능했던 거지만, 누구도 따라하면 안 된다"고 경고했다. 그는 "처음 3일은 괜찮았는데, 4일째부터 걷는 감각이 사라지고, 계단을 오를 때 하늘에 붕 떠있는 느낌이었다. 그때가 최저 몸무게인 42kg이었다. 이후 '이제 진짜 못하겠다'고 결심했다"고 회상했다.
츠키 또한 "저는 자기 싸움을 한다. 빈혈처럼 어지러우면 그냥 버틴다"며 "어느날에도 빈혈이 왔는데 '아 오케이'하고 혼자 버텼다. 근데 그때 이후로 기억이 없었다. 그대로 쓰러진 것"이며 극한 체중 감량이 가져온 위험성을 강조했다.
한편 츠키와 문수아가 속한 그룹 빌리는 지난 27일 오후 6시 프리 릴리즈 싱글 'cloud palace ~ false awakening' 발매했다.
