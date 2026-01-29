'김태희♥' 비, 몸 상태 심각..경추 디스크에 허리 협착증까지

기사입력 2026-01-29 20:04


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 비가 심각해진 몸 상태를 공개하며 병원을 찾은 근황을 전했다.

29일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에서는 '제 허리가... 제 몸 상태가 뭐라고요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 비는 최근 경추 디스크와 허리 통증으로 일상에 불편을 겪고 있다며 치료를 위해 병원을 찾은 모습을 공개했다.

비는 "요즘 몸 상태가 예전 같지 않다"며 "경추 5~6번 디스크 진단을 받았고, 요추 6, 6번이 협착증이다"고 밝혔다. 이어 "벨트를 차는 라인이 곡소리 나게 아프다"고 털어놨다.

재활의학과 전문의는 MRI 결과를 토대로 "경추의 정상적인 C자 커브가 무너져 있고, 5~6번 디스크가 많이 내려앉은 상태"라며 "허리 역시 퇴행성 변화와 염증이 보인다"고 설명했다.


의료진은 충격파 치료와 자기장 치료, 도수치료, 스트레칭 주사, 산소 치료 등을 병행하는 맞춤 치료를 제안했다. 비는 "곧 해외 일정이 있다"며 스케줄에 대한 걱정을 드러냈지만, 의료진은 강도를 조절해 무리가 없도록 진행하겠다고 설명했다.

치료를 받던 비는 충격파 치료의 통증에 놀라면서도 "확실히 자극이 다르다"며 반응을 보였다. 이후 치료를 마친 그는 "아까 느꼈던 불편함이 많이 줄었다"며 즉각적인 변화를 체감했다고 전했다.

모든 치료를 마친 뒤 비는 "몸이 한결 가벼워진 느낌"이라며 만족감을 드러냈고, 의료진에게 감사 인사를 전했다. 의료진은 "꾸준한 관리와 스트레칭이 중요하다"며 "통증이 심해지기 전 치료를 받는 것이 좋다"고 조언했다.

