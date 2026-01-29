한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

기사입력 2026-01-29 20:49


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한가인이 최근 SNS와 유튜브를 중심으로 확산 중인 '두쫀쿠·두바이 디저트 열풍'에 대해 가감 없는 현실 반응을 내놨다. 유행을 따라간 시식이었지만, 반응은 기대와는 정반대였다.

29일 공개된 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상에서는 가격대별 설 선물을 소개하는 과정에서 각종 두바이 디저트가 등장했다.

제작진이 준비한 두바이 찹쌀떡을 본 한가인은 처음엔 반가움을 드러냈지만, '생딸기 두바이'까지 등장하자 당황한 기색을 숨기지 못했다.

평소 단 음식을 즐기지 않는 것으로 알려진 한가인은 "왜 이렇게 두바이를 좋아하는 거냐. 나 두바이 가보지도 않았는데"라며 최근 유행 자체에 의문을 던졌다. 그럼에도 직접 맛을 보며 평가에 나섰다.

그러나 찹쌀떡을 한 입 베어 문 직후 분위기는 급변했다.

한가인은 "너무 이상하다. 너무 달아서 정신이 번쩍 난다"며 미간을 찌푸렸고, 현장은 웃음바다가 됐다. 유행 디저트에 대한 기대감은 순식간에 사라졌다.


이어 '두바이 쫀득 쿠키'를 시식한 한가인은 더욱 직설적인 평가를 내놨다.

그는 "입안에 모래가 있는 것 같다"며 "호떡 향은 나는데 씨앗호떡의 고소함은 아니다. 나에게는 너무 하드코어다"라고 표현해 사실상 혹평에 가까운 반응을 보였다.


한가인의 솔직한 시식 평은 과장 없는 리액션으로 공감을 자아냈다. '유행이라서 먹는다'는 소비 흐름 속에서, 실제 맛과 취향은 다를 수 있다는 점을 그대로 보여준 셈이다.

영상 공개 이후 시청자들 사이에서도 "괜히 유행 따라 샀다", "공감된다"는 반응이 이어지고 있다.

유행을 정면으로 저격한 한가인의 현실 반응이 두쫀쿠·두바이 디저트 열풍에 어떤 여운을 남길지 관심이 쏠린다.

